Hej Alexa, wisisz 3 miliardy. Asystent głosowy Amazonu nie zarabia, więc będzie zwijany

Mimo prawie dekady na rynku, Amazon nigdy nie znalazł sposobu na wykorzystanie Alexy do napędzenia zysku. Alexa nie sprawdziła się jako domowa akwizytorka, nie zwiększyła w znaczący sposób przychodów ze sklepu internetowego ani nie zachęcała skutecznie do wykupowania abonamentów. Jest za to świetna w wyłączeniu świateł, puszczaniu muzyki oraz kontrolowaniu urządzeń. Dla Amazonu to zbyt mało.