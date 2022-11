Nowy Amazon Echo Show 8 w Polsce. Przedsprzedaż inteligentnego głośnika wystartowała

Oficjalna przedpremierowa cena inteligentnego głośnika w sklepie Amazonu to 650 złotych. Tym samym trzecia generacja ośmiocalowego panelu smart home jest droższa niż generacja druga (około 550 zł) oraz pierwsza (około 400 zł). W zamian zyskujemy jednak dodatkowe funkcje, niedostępne we wcześniejszych modelach. Wyższa cena to także odzwierciedlenie bardzo niskiej siły nabywczej złotego, za sprawą którego konsumenci w Polsce cierpią podwójnie: najpierw w relacji euro do dolara, później złotówki do euro.