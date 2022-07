Mam, korzystam, uwielbiam. Teraz głośniki z Alexą kupisz za śmieszne pieniądze

Asystenci głosowi długo przyjmowali się na telefonach z uwagi na przyzwyczajenie do interfejsu dotykowego. Tymczasem Amazon Echo i jego mniejszy brat w formie Echo Dot to głośniki podłączone w zasadzie do niczego - nie licząc wtyczki zasilającej i bezprzewodowej łączności z Wi-Fi. Znaleźć można na nich fizyczny wyłącznik zasilania, mikrofonu i przyciski głośności. To wszystko. By działał, trzeba do niego coś powiedzieć.