Prime Day pierwszy raz w Polsce. Te produkty Amazonu będą przecenione - lista i ceny

Prime Day to festiwal okazji, a jedynym warunkiem, by w nim uczestniczyć, jest założenie konta Amazon Prime. Klienci, którzy się na to zdecydują, mogą skorzystać z bezpłatnego miesiąca próbnego, a po nim jego koszt to jedynie 49 zł rocznie lub 11,99 zł miesięcznie. Wśród profitów oprócz zniżek są też darmowe dostawy od dowolnej kwoty oraz dostęp do usług Prime Video i Prime Gaming.