Dzisiaj kupisz Apple Watcha! Zegarki Apple taniej o 100 i 200 zł na Amazon Prime Day

Pierwszym z przecenionych zegarków w ofercie Amazona z okazji Prime Day jest Apple Watch Series 3 w wersji 38 mm z modułem GPS. To obecnie najtańszy smartwatch w ofercie Apple'a, który trafił do sprzedaży w 2017 r. W jego przypadku mamy do czynienia ze smartwatchem w wersji z aluminiową obudową w srebrnym kolorze. Do tego w zestawie znalazł się biały sportowym pasek.