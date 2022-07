Świetna promocja na czytniki e-booków Amazonu. Kindle Paperwhite 5 i Kindle 10 w rewelacyjnych cenach

Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



Czytniki e-booków marki Amazon są jednymi z najchętniej wybieranych urządzeń z tej kategorii. Sprzęty z rodziny Kindle z różnych półek cenowych mają świetny stosunek jakości do ceny - i to nawet tej katalogowej. Możliwość zakupienia ich ze zniżką to zaś nie lada gratka dla osób, które cały czas biją się z myślami, czy to urządzenie im się przyda. Teraz pojawiła się taka możliwość dzięki Prime Day, czyli akcji promocyjnej organizowanej po raz pierwszy w Polsce.