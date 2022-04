Ok, Google, ogarnij dom. Czyli jak sterować smart domem po polsku

Przykładowo zamiast dukać do niego sztywną komendę z poprzednich akapitów, wystarczy powiedzieć "Ok, Googlem włącz światło w sypialni". I już, gotowe, światło zapalone. Naszym zadaniem - niezbyt trudnym - jest sprawdzanie po prostu, jak daleko można się posunąć z takim luźnym podejściem do wydawania poleceń. Czy zrozumie, żeby przygasić lampkę do 50 proc.? Albo żeby wyłączyć wszystkie światła?