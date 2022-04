Ile potrafi centrum smart domu za 300 zł? Sprawdziłem Somfy Connectivity kit

Biorąc pod uwagę cenę i jeszcze jedną kwestię (o niej na koniec) - tak, ale pod warunkiem, że zdajemy sobie w pełni sprawę z ograniczeń tej centrali. Jeśli tak jest, to powinniśmy być zadowoleni - Somfy Connectivity kit jest proste w obsłudze, bezproblemowe, ma bardzo przyjemną, wygodną i stosunkowo ładną aplikację, te 20 obsługiwanych urządzeń to wcale nie jest tak mało, a do tego... po prostu robi to, co producent obiecał, że będzie robić. Jeśli zapragniemy, żeby robiła coś więcej, możemy zawsze próbować posiłkować się IFTTT, które dorzuci nam do kompletu chociażby geolokalizację czy opcję harmonogramu.