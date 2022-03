Smart dom na wyciągnięcie ręki. Z Somfy Connectivity kit nie musisz wydawać fortuny na start

A jeśli i to nie wystarcza, do dyspozycji mamy jeszcze 20 scen. Sam korzystam u siebie regularnie z wieczornego zamykania rolet i zapalania świateł w wybranych pomieszczeniach, w których zawsze ktoś jest i zdecydowanie ułatwia to życie. Pewnie gdybym musiał ręcznie zamykać każdą roletę, to wiecznie byłyby otwarte.