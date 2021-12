Smart dom w łatwym wydaniu. Sprawdziłem, jak działa TaHoma switch i jak dzięki niej zadbać o komfort w zimowe dni

Przeznaczony jest oczywiście do montażu w puszce - przy czym można go albo podłączyć bezpośrednio do źródła światła, albo wykorzystać w połączeniu z przyciskiem ściennym (z jednym lub dwoma klawiszami). To przy okazji jedyny element tego zestawu, który wymagał ode mnie trochę pracy przy montażu. Można to zrobić oczywiście samemu (wystarczy śrubokręt), ale jeśli nie macie doświadczeniu w zabawach z prądem - lepiej zlećcie to komuś.