Stawiają bloki jak klocki. Rach, ciach i mieszkania gotowe

Ładowanie...

W Łodzi ruszyła budowa mieszkań miejskich. Prace dopiero się zaczęły, ale na efekty nie trzeba będzie długo czekać. Jak deklaruje miasto, nowy blok stanie zaledwie w kilka tygodni. Jak to możliwe?

"Zostanie złożony z ogromnych prefabrykowanych modułów niczym z wielkich klocków" – wyjaśniono.

REKLAMA

Duże, gotowe elementy przyjadą na plac budowy w styczniu. Następnie zacznie się zabawa w składanie, choć na dużą skalę. Ściany i stropy dopasuje się do siebie i tak w niedługim czasie powstanie blok z 28 mieszkaniami i jednym lokalem usługowym.

Nowy budynek przy Młynarskiej 20 w Łodzi będzie miał mieszkania 2- i 3-pokojowe — od 25 do ponad 80 mkw., w tym jedno dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Lokale powyżej 80 mkw. trafią do rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych. Na parterze znajdą się garaż, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Na dachu pojawi się fotowoltaika, obok budynku — zbiornik na wody opadowe. Ogrzewanie zapewni miejska sieć ciepłownicza – wyjaśniło miasto.

Na fotowoltaikę, a także wiatraki, stawiają w Gdańsku

Tam też tempo nowej inwestycji było bardzo szybkie. 27 "nowoczesnych i ekologicznych" mieszkań powstało w zaledwie 10 miesięcy.

- Te pięć budynków powstało w sposób błyskawiczny, a było to możliwe dzięki wykorzystaniu prefabrykowanych modułów drewnianych. Budownictwo modułowe pozwala też zachować wysoki standard i troskę o środowisko. To kierunek, który będziemy kontynuować, zarówno poprzez nowe inwestycje, jak i modernizację zasobu komunalnego - podkreślała Emilia Lodzińska, zastępczyni prezydent Gdańska, informując przy okazji, że na tej ulicy planowane są kolejne dwa miejskie budynki.

W ramach inwestycji przy ul. Ogińskiego powstało w sumie pięć nowoczesnych budynków. W czterech z nich znajdują się mieszkania, w piątym - siedziby Gdańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego i Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Osiedle to także sześć ogrodów deszczowych i dwa place zabaw. Na ulicy planowane są kolejne dwa miejskie budynki.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Nowoczesne i ekologiczne mieszkania rozwiążą kryzys mieszkaniowy? Nie miałbym nic przeciwko temu. Tak wyobrażam sobie idealną przyszłość: miasta budują tanie, łatwo dostępne mieszkania, wykorzystując dostępne technologie. Oto powinno chodzić w postępie – by dało się budować lepiej, szybciej, z pożytkiem dla środowiska i przyszłych mieszkańców.

Zdjęcie główne: Urząd Miasta Łodzi

REKLAMA

Adam Bednarek 13.11.2025 19:44

Ładowanie...