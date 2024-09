Dźwięk, który działa jak klej. To ma być przyszłość samochodów i samolotów

Drewno, jako surowiec odnawialny jest neutralny dla klimatu, a jednocześnie lekki i wytrzymały, co czyni go atrakcyjnym do wykorzystania w produkcji pojazdów. Jednym z dotychczasowych wyzwań było łączenie drewna i innych materiałów w pojeździe, takich jak metale i kompozyty polimerowe, w trwały sposób. Problem ten został właśnie rozwiązany.