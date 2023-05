Mięso w kosmosie będzie robione z oddechu astronautów. Na Ziemi też będziemy takie jeść

Manna z nieba? Raczej mięso z oddechu - mówią naukowcy współpracujący z NASA nad nową kategorią żywności dla astronautów. Choć ich pomysły brzmią jak kompletna fantastyka, to nie są to bajki. To już się dzieje. Co najważniejsze, jeśli nowe jedzenie zostanie zaserwowane w kosmosie, to następnym etapem będzie wykarmienie nim mieszkańców Ziemi. Nowatorskie rozwiązania są bowiem szybkim, łatwym i ekologicznym sposobem na zapewnienie żywności wielu ludziom.