NASA wypuszcza Krakena. I wrzuca żołnierzy do pralki

Na pewno nie raz zastanawialiście się, jak to jest lecieć w kosmos? Jak się czują astronauci, gdy opuszczają atmosferę ziemi i wchodzą w stan nieważkości? A co z powrotem na Ziemię, gdy grawitacja znów daje o sobie znać?



Okazuje się, że dla ludzkiego organizmu nie jest to łatwe doświadczenie. Nawet świetnie wyszkoleni astronauci mogą odczuwać chorobę lokomocyjną podczas startu i lądowania, a także zawroty głowy albo nudności. Wszystko to może utrudniać wykonywanie krytycznych zadań podczas misji. Zwłaszcza powrót na Ziemię to prawdziwa walka astronautów z własnymi żołądkami.