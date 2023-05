NASA będzie przesyłać z Księżyca wideo w 4K. Użyje do tego laserów

Komunikacja laserowa, zwana także optyczną, polega na wykorzystaniu wiązki światła do przekazywania danych pomiędzy statkiem kosmicznym a Ziemią. W przeciwieństwie do tradycyjnej komunikacji radiowej, która używa fal elektromagnetycznych o dużej długości i niskiej częstotliwości, komunikacja laserowa używa fal o krótkiej długości i wysokiej częstotliwości, co oznacza, że mogą one przenosić więcej informacji na raz.