To monstrum ma masę 60 miliardów słońc. NASA przygotowała niezwykłe wideo

Jakie są konsekwencje istnienia TON 618? Odkrycie tak ogromnej czarnej dziury stawia wiele pytań i wyzwań dla naukowców. Jak możliwe jest, że taki potwór powstał tak szybko po Wielkim Wybuchu? Jak wpływa on na otaczającą go materię i energię? Czy istnieją jeszcze większe czarne dziury? Czy są one częste czy rzadkie? Czy mają one coś wspólnego z ciemną materią - tajemniczą substancją, która stanowi większość masy we wszechświecie?