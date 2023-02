Zmienił się w spaghetti, teraz czeka go zagłada. Pożre go czarna dziura

Problem jednak w tym, że wszystko wskazuje na to, że w momencie przelotu w pobliżu SgrA, obiekt ten po prostu się rozpadnie i przejdzie do historii. Z czasem, szczątki obłoku, czyli uprzednio tworząca go materia zbliży się do czarnej dziury, rozgrzeje się, a następnie opadnie za horyzont zdarzeń, skąd już nigdy się nie wydostanie.



Można śmiało założyć, że astronomowie będą obserwować każdy etap tego procesu, do samego końca.