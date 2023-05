Po latach sprawdzili dane z Voyagera i znaleźli coś niesamowitego w księżycach Urana

Wyniki badania zostały opublikowane w Journal of Geophysical Research i mogą pomóc w planowaniu przyszłej misji do Urana, która została wysoko oceniona przez Narodową Akademię Nauk. Autorzy artykułu wykorzystali dodatkowe dane z misji Galileo, Cassini, Dawn i New Horizons (które odkryły światy oceaniczne), w tym informacje o chemii i geologii księżyca Saturna Enceladusa, Plutona i jego księżyca Charona oraz karłowatej planety Ceres - wszystkie lodowe ciała o rozmiarze zbliżonym do księżyców Urana.