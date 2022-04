Polecimy na Urana! Podróż w kierunku 7 planety Układu Słonecznego potrwa 13 lat

Według proponowanego opisu przygotowywana wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną amerykańska sonda UOP mogłaby wystartować z Ziemi na szczycie rakiety SLS lub Falcon Heavy w czerwcu 2031, lub w kwietniu 2032 roku. Start w tych terminach pozwoliłby wykorzystać Jowisza do asysty grawitacyjnej, dzięki której sonda o masie około 5 ton dotarłaby do Urana po 13 latach lotu. W razie opóźnień alternatywne daty startu pojawiają się także w latach 2032-2038, przy czym wymagają one co najmniej 15 lat na dotarcie do Urana. W optymistycznym scenariuszu mówimy zatem o dotarciu sondy do Urana w 2044 roku. Nie jest źle.