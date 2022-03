Pierścienie Saturna znikają. Wkrótce ich nie będzie

Dlaczego? Pierścienie Saturna są niezwykle rozległe i ich średnica to aż 250 000 kilometrów. Jednocześnie są one niezwykle cienkie. Ich grubość w pionie to zaledwie 10 metrów. Kiedy zatem pierścienie ustawią się do nas krawędzią, są całkowicie niewidoczne. Możemy je obserwować dopiero kiedy ponownie ich płaszczyzna jest nachylona do nas. Jako pierwszy pierścienie prawidłowo rozpoznał i opisał Christiaan Huygens w 1658 roku.