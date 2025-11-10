REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Warto kupić lepszą ładowarkę do iPhone 17? Dokładnie to policzyli

Telefony iPhone’y 17 wspierają szybsze ładowanie. Czy warto jednak wydawać dodatkowe pieniądze na lepszą ładowarkę? Sprawdzili to i mamy odpowiedź.

Albert Żurek
iPhone 17 ładowanie
REKLAMA

Na stronie Apple’a możemy przeczytać, że iPhone’y 17 (Pro) wraz z zasilaczem 40 W obsługują ładowanie do 50 proc. w 20 minut. W iPhone 16 i starszych z zasilaczem o mocy 20 W naładowanie do 50 proc. zajmowało 30 min. Z dokładnych pomiarów możemy dowiedzieć się jeszcze więcej. Szczególnie jeśli zastanawiacie się, czy potrzebujecie superszybkiego zasilacza.

REKLAMA

iPhone 17 i szybsza ładowarka. Jak sobie radzi?

Twórcy kanału YouTube ChargerLAB specjalizujący się w pomiarach ładowania wzięli na warsztat najnowszego iPhone 17. Do testów wykorzystano cztery różne moce zasilaczy sieciowych Apple’a: 20 W, 40 W, 70 W i 140 W. Wszystkie testy zostały przeprowadzone jednym urządzeniem w identycznych warunkach.

Najwolniejszy zasilacz o mocy 20 W pozwolił naładować akumulator do 50 proc. w 27 minut. Uzupełnienie akumulatora do 80 proc. zajęło mu 52 min, a 100 proc. - 1 godz. i 50 min. 

Co jeśli w iPhone 17 zastosujemy mocniejszą ładowarkę o mocy 40 W? Mam złą wiadomość - czas ładowania nie zostanie skrócony dwukrotnie. Pierwsze 50 proc. zostanie osiągnięte w 19 min. Poziom 80 proc. uzyskamy po 44 min ładowania, a 100 proc. 1 godz. i 42 min. Czyli przy każdym pułapie czas ładowania został skrócony o dokładnie 8 min względem 20 W.

Apple na stronie specyfikacji wszystkich iPhone’ów 17 wymienia 40-watowy zasilacz, co oznaczałoby, że gigant zaleca taką wartość. Co jednak gdy zdecydujemy się na ładowarki o znacznie wyższych mocach? Wtedy również nie uzyskamy czasów skróconych wprost proporcjonalnie do wzrostu mocy. Dla zasilaczy 70 W i 140 W wyniki wyglądają następująco:

  • 70 W - 50 proc. w 19 min, 80 proc. w 41 min, 100 proc. w 1 godz. i 37 min;
  • 140 W - 50 proc. w 19 min, 80 proc. w 41 min, 100 proc. w 1 godz. i 39 min.

Jak widać, wyniki są praktycznie takie same jak w przypadku zastosowania ładowarki o mocy 40 W. Pierwsze 50 proc. jest uzyskiwane w takim samym czasie, 80 proc. trzy minuty szybciej, a pełny akumulator od trzech do pięciu minut szybciej. Najkrótszy czas ładowania można uzyskać za sprawą 70-watowego zasilacza Apple’a, ale prawda jest taka, że różnice są marginalne. Szczególnie pomiędzy ładowarkami 40, 70 i 140 W.

SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
iPhone 17
x-kom

Właściwie nawet z 20-watową kostką ładowania nie tracimy zbyt wiele. 8 minut w przypadku ładowania do 50 proc. i maksymalnie 13 min jeśli ładujemy do pełna. Nie są to znaczące różnice, szczególnie gdy głównie ładujemy swój telefon przez noc.

Czy warto dopłacać do szybszej ładowarki? Moim zdaniem nie

Osobiście mam wrażenie, że dla większości użytkowników zasilacz o mocy 20 W będzie w zupełności wystarczający. Jeśli ciągle się gdzieś spieszycie i często zdarza wam się potrzeba załadowania telefonu na już, wtedy można przemyśleć zakup mocniejszego zasilacza o wyżej mocy 40 W lub wyższej. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
Ładowarka 65 W za mniej niż 80 zł
x-kom

Szczególnie że ładowarki firm innych niż Apple bywają dużo tańsze. 20-watowa kostka od Apple kosztuje 100 zł, a konkurencyjne produkty można kupić za 30-40 zł. Natomiast wyższe moce będą kosztować poniżej 100 zł. Jeśli macie zasilacz 20 W ze starszego iPhone'a, ten powinien być w zupełności wystarczający w iPhone 17.

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
10.11.2025 20:15
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
19:11
WhatsApp z nowością, na którą czekaliśmy latami. Zasługa Unii
Aktualizacja: 2025-11-10T19:11:21+01:00
19:06
Nowy Windows 11 dla konkretnego sprzętu. Microsoft: "nic nie róbcie"
Aktualizacja: 2025-11-10T19:06:14+01:00
18:48
Przyszły Xbox wycieka. 5 nowych konkretów o "konsoli"
Aktualizacja: 2025-11-10T18:48:51+01:00
18:04
Poseł w Sejmie wściekły na opóźnienie GTA 6. Pajacowanie czy sigma?
Aktualizacja: 2025-11-10T18:04:32+01:00
17:27
Apple zapomniał o "nie rusz jak działa". Jakbym wrócił na Windows
Aktualizacja: 2025-11-10T17:27:52+01:00
17:19
Nowy kontroler Steam zmieni sposób w jaki gramy. Odważny pomysł
Aktualizacja: 2025-11-10T17:19:03+01:00
16:53
Znaleźliśmy okropny sposób na stare ciuchy. Wciskamy śmieci słabszym
Aktualizacja: 2025-11-10T16:53:10+01:00
16:29
YouTube walczy z cwaniakami. Chcesz oglądać i nic nie widzisz
Aktualizacja: 2025-11-10T16:29:44+01:00
15:55
iPhone XX bez dziury na przedzie. Bez sensu, to najlepsza zmiana
Aktualizacja: 2025-11-10T15:55:37+01:00
15:24
Allegro: proszę wróć. Kupony na zakupy dla wracających
Aktualizacja: 2025-11-10T15:24:46+01:00
14:48
Biedronka ma więcej ruchu niż TikTok. Mój kraj taki piękny
Aktualizacja: 2025-11-10T14:48:40+01:00
13:49
Nawigacja w telefonie bez zasięgu. Tego nam brakowało
Aktualizacja: 2025-11-10T13:49:30+01:00
13:21
Polska armia wysyła satelity w kosmos. 11 listopada inny niż zwykle
Aktualizacja: 2025-11-10T13:21:46+01:00
12:59
Ma pojawić się iPhone z ekranem bez dziur. To bajki
Aktualizacja: 2025-11-10T12:59:22+01:00
12:47
Bestsellery polskich sprzedawców w promocji AliExpress. Duże rabaty na Singles Day
Aktualizacja: 2025-11-10T12:47:13+01:00
12:01
Starlink wchodzi na pokłady samolotów. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-11-10T12:01:21+01:00
11:03
Kometa 3I/Atlas zbliża się do Ziemi. "To mogą być zaawansowane silniki"
Aktualizacja: 2025-11-10T11:03:11+01:00
10:48
Szalona oferta PKP Intercity na wszystko. Lepiej zaklep sobie miejsce
Aktualizacja: 2025-11-10T10:48:56+01:00
9:08
Policja dostanie się do każdego telefonu. Twojego też
Aktualizacja: 2025-11-10T09:08:27+01:00
8:05
Kurier w 3 godziny. Ta usługa PKP to hit
Aktualizacja: 2025-11-10T08:05:17+01:00
7:04
Nadchodzi święto zakupów. AliExpress ma dla was niesamowite promocje
Aktualizacja: 2025-11-10T07:04:51+01:00
6:34
Zagadka na Marsie rozwiązana. To nie błoto, to wiatr
Aktualizacja: 2025-11-10T06:34:45+01:00
6:30
Czy istnieją różne rodzaje czarnych dziur? Wystawili teorię Einsteina na próbę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:30:00+01:00
6:20
UE usuwa bariery dla transportu czołgów. Szybciej na wschodnią flankę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:20:00+01:00
6:10
Żądają lektury, której nie da się zdobyć. Resort dał maturzystce link do "pirata"
Aktualizacja: 2025-11-10T06:10:00+01:00
6:00
Samsung podsumuje ci powiadomienia w mądry sposób. No, ale musisz mu na to pozwolić
Aktualizacja: 2025-11-10T06:00:00+01:00
17:00
Globalna wioska okazała się za duża. Wracamy do tej prawdziwej
Aktualizacja: 2025-11-09T17:00:00+01:00
16:50
Zajrzałem do gazety sprzed ponad 20 lat. I wcale nie trafiłem do innego świata
Aktualizacja: 2025-11-09T16:50:00+01:00
16:40
AI wkracza w środowiska kibolskie. "Towarzyszą temu wulgarne teksty, nienadające się do cytowania"
Aktualizacja: 2025-11-09T16:40:00+01:00
16:20
Amerykanie przysłali nam najnowsze zestawy antydronowe. Trafią na Wschodnią Flankę
Aktualizacja: 2025-11-09T16:20:00+01:00
16:10
Szanse na znalezienie życia poza Ziemią właśnie mocno wzrosły. Mocno zaskakujące dane
Aktualizacja: 2025-11-09T16:10:00+01:00
16:00
Ustalili, czy żyjemy w symulacji. Miłośnicy Matrixa czekali na ten moment
Aktualizacja: 2025-11-09T16:00:00+01:00
11:35
Dzień Singla z Geekbuying. Wielka wyprzedaż, niektóre obniżki wyglądają jak błąd cenowy
Aktualizacja: 2025-11-09T11:35:45+01:00
7:55
Ważniak z Microsoftu ostro o świadomych maszynach. Czy to już cyberrasizm?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:55:00+01:00
7:44
Apple Watch w 2025. Który model wybrać: Series, SE czy Ultra?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:44:00+01:00
7:33
Rosja odpala atomowego nosiciela dronów podwodnych. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-09T07:33:00+01:00
7:22
Mikroskopijny chip działa w środku piekła. Trafi do reaktorów
Aktualizacja: 2025-11-09T07:22:00+01:00
7:11
Stworzyli sztuczny liść. Pomoże naszej planecie
Aktualizacja: 2025-11-09T07:11:00+01:00
7:01
Testuję Oppo Find X9 Pro. Samsungu, Apple'u - zaczynam się o was bać
Aktualizacja: 2025-11-09T07:01:00+01:00
17:00
H2O w 3I/ATLAS - większy przełom, niż się wydaje. Woda z innego świata 
Aktualizacja: 2025-11-08T17:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA