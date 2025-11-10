REKLAMA
Nawigacja w telefonie bez zasięgu. Tego nam brakowało

Wygląda na to, że nawigacja w telefonach nie będzie wymagała połączenia z siecią komórkową lub WiFi.

Albert Żurek
Mapy satelita iPhone
Możliwość ustawienia nawigacji do dowolnego punktu to jedna z największych zalet smartfonów. Funkcja staje się bezużyteczna w momencie utraty połączenia z siecią. Apple chce coś z tym zrobić i uruchomić nową funkcję realizowaną przez satelitę. 

Nawigacja zadziała w telefonie bez internetu. Wystarczy łączność satelitarna

W nowym raporcie zaufany informator Mark Gurman ujawnił, że Apple pracuje nad nowymi funkcjami wykorzystującymi łączność satelitarną. Jedną z nich mają być obsługa aplikacji Map Apple bez łączności komórkowej lub WiFi. Zamiast tego oprogramowanie wykorzystywałoby połączenie z satelitą w celu ustalenia pozycji na mapie.

Obecnie pozostajemy bez szczegółów dotyczących działania rozwiązania, natomiast powinniśmy oczekiwać kilku podstawowych założeń. Po pierwsze mapy z łącznością satelitarną pokazywałyby w miarę dokładne położenie na mapie. Ważną kwestią jest także wskazanie kierunku na mapach w postaci ikony promienia skierowanego w określoną stronę.

Zakładając, że mielibyśmy dostęp do kierunku i miejsca, w którym się znajdujemy (np. w górach), łatwiej byłoby znaleźć drogę powrotną. Możemy się też spodziewać, że funkcja łączności satelitarnej w Mapach Apple zaoferuje nawigację do określonego celu z wykorzystaniem dróg i ścieżek. 

Dlaczego ta opcja jest tak istotna? Mimo tego, że infrastruktura sieciowa LTE i 5G stoi na wysokim poziomie, wciąż znajdują się miejsca bez jakiegokolwiek zasięgu. Nawigowanie bez specjalistycznego sprzętu z wykorzystaniem zwykłego smartfona mogłaby być wyjątkowo przydatne. 

Więcej funkcji satelitarnych w smartfonach Apple

Oprócz nawigacji przez satelitę Apple ma pracować nad kilkoma innymi funkcjami. Jednym z nich ma być wysyłanie zdjęć w Wiadomościach (iMessage) przez satelitę. Druga to obsługa łączności satelitarnej bez potrzeby kierowania telefon w stronę czystego nieba, także w pomieszczeniach. Trzecia zakłada udostępnienie twórcom aplikacji API umożliwiające twórcom aplikacji obsługę łączności satelitarnej. Dzięki temu inne komunikatory internetowe będą mogły wspierać wysyłanie wiadomości bez internetu.

Czwarta natomiast miałaby ulepszyć zasięg 5G z wykorzystaniem satelity, najprawdopodobniej nie tylko dla posiadaczy iPhone’ów. Większość podstawowych funkcji satelitarnych w iPhone ma być bezpłatna, ale według Marka Gurmana te bardziej zaawansowane mogą wymagać dodatkowych opłat. Zmiany będą mogły zostać wprowadzone, gdy partner Apple - Globalstar ulepszy infrastrukturę satelitarną.

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
10.11.2025 13:49
Tagi: AppleiPhonemapy
