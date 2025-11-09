REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Stworzyli sztuczny liść. Pomoże naszej planecie

To wygląda jak przełom. Naukowcy stworzyli biohybrydowy liść, który przekształca światło i dwutlenek węgla w paliwo.

Marcin Kusz
Biohybrydowy liść zmienia CO2 w wodór bez prądu
REKLAMA

Wygląda niepozornie, ale jego możliwości są naprawdę imponujące. Naukowcy zbudowali pierwszy półsztuczny liść, który łączy organiczne półprzewodniki z enzymami i w warunkach laboratoryjnych produkuje wodór lub mrówczan ze światła słonecznego, wody i dwutlenku węgla. Biohybryda działa bez żadnych kabli, wysokich napięć czy elektrod. To potencjalny skok w stronę zielonej chemii i fotosyntezy nowej generacji.

REKLAMA

Zgrabne połączenie biologii z elektroniką

Naturalne liście przekształcają światło w energię chemiczną w procesie fotosyntezy. Naukowcy od lat próbują naśladować ten mechanizm, tworząc tzw. sztuczne liście. Jednak dotychczasowe rozwiązania bardzo często wymagały kosztownych metali, złożonych elektrod lub warunków laboratoryjnych trudnych do utrzymania. Tym razem udało się stworzyć system, który nie tylko działa bez zewnętrznych źródeł prądu, ale też wykorzystuje całkowicie organiczne materiały i enzymy do produkcji paliw.

Najważniejszym elementem tego układu są półprzewodniki organiczne – materiały, które pod wpływem światła mogą generować nośniki ładunku (dziury i elektrony), podobnie jak krzem w panelach słonecznych, ale zbudowane na bazie węgla. W badaniu wykorzystano cienkie warstwy takich materiałów, by wywołać tzw. fotonapięcie, czyli różnicę potencjałów powstającą na granicy dwóch faz. Właśnie to napięcie napędza reakcje chemiczne.

Enzymy robią większość roboty

Zamiast metalowych elektrod, układ korzysta z enzymów: dehydrogenazy mrówczanowej i hydrogenazy. Obie cząsteczki pochodzą z mikroorganizmów i są naturalnie przystosowane do przekształcania elektronów w użyteczne związki chemiczne – w tym przypadku mrówczan (kwas mrówkowy) i wodór. W zależności od użytego enzymu i konfiguracji półprzewodników system może wytwarzać jedno z tych dwóch paliw. Proces nie wymaga żadnych elektrod – reakcja zachodzi bezpośrednio na powierzchni półprzewodnika, a cały układ działa bez przyłożonego prądu. Wystarczy światło słoneczne, woda i CO2.

Jak czytamy w artykule opublikowanym przez zespół, cały układ działa w roztworze wodnym przy łagodnych warunkach chemicznych. Reakcje nie wymagają wysokich temperatur ani ciśnień. Samo urządzenie można więc uznać za formę biohybrydy – łączy komponenty biologiczne i elektroniczne w jednym układzie, który działa analogicznie do żywego organizmu, ale opiera się na sztucznie zaprojektowanej architekturze.

To biohybryda przyszłości

Półsztuczny liść to nie tylko koncepcje czy pomysły. Badacze udowodnili, że system działa wydajnie, a jednocześnie jest możliwy do dalszej miniaturyzacji i skalowania. To ważne w kontekście przyszłości zeroemisyjnych źródeł paliwa, biotechnologii i produkcji chemikaliów w sposób przyjazny dla środowiska.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Choć do pełnego wdrożenia jeszcze daleka droga, półsztuczny liść to dowód na to, że łączenie biologii i nanotechnologii może przynieść praktyczne, czyste i samowystarczalne rozwiązania energetyczne. Być może w przyszłości, zamiast wielkich reaktorów chemicznych, będziemy korzystać z inteligentnych liści, które pod wpływem słońca same produkują potrzebne paliwa i związki.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
09.11.2025 07:11
Tagi: Dwutlenek węgla (CO2)Odkrycia naukowetechnologieZanieczyszczenie powietrza
Najnowsze
7:01
Testuję Oppo Find X9 Pro. Samsungu, Apple'u - zaczynam się o was bać
Aktualizacja: 2025-11-09T07:01:00+01:00
17:00
H2O w 3I/ATLAS - większy przełom, niż się wydaje. Woda z innego świata 
Aktualizacja: 2025-11-08T17:00:00+01:00
16:50
W Polsce przybywa elektrośmieci. Dziękujemy, Big Techu
Aktualizacja: 2025-11-08T16:50:00+01:00
16:40
Obce służby mogą zniszczyć ci życie w jednej chwili. To nie wizja, to stan faktyczny
Aktualizacja: 2025-11-08T16:40:00+01:00
16:30
Polska a kosmos - polityka technologicznej suwerenności 
Aktualizacja: 2025-11-08T16:30:00+01:00
16:20
YouTube nie działa? To nie awaria, lecz nowe zabezpieczenia
Aktualizacja: 2025-11-08T16:20:00+01:00
16:10
iPhone 18 i aparat, który ma być 'wow'. Czy tym razem Apple naprawdę zaskoczy?
Aktualizacja: 2025-11-08T16:10:00+01:00
16:00
Sytuacja z Elonem Muskiem staje się abstrakcyjna. To parodia technokracji
Aktualizacja: 2025-11-08T16:00:00+01:00
9:00
Ranking najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia - TOP 10 [ranking 2026]
Aktualizacja: 2025-11-08T09:00:00+01:00
7:50
Stworzyliśmy świecące nanocząstki. Zobaczą to, czego nie widać
Aktualizacja: 2025-11-08T07:50:00+01:00
7:40
Wiatraki na morzu nie wytrzymują. Mamy potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-08T07:40:00+01:00
7:30
Matematycznie rozkminili jak powstają stalagmity. Mają wzór
Aktualizacja: 2025-11-08T07:30:00+01:00
7:20
Nowa era w diagnostyce oczu. Przełomowy wynalazek naszych inżynierów
Aktualizacja: 2025-11-08T07:20:00+01:00
7:10
Jeden wiatrak może zabić 11 istnień. Chcą to wreszcie zmienić
Aktualizacja: 2025-11-08T07:10:00+01:00
7:00
iPhone 17 Pro Max po miesiącu - recenzja. Duży może dłużej, dużo dłużej
Aktualizacja: 2025-11-08T07:00:00+01:00
20:31
Proszę pana, ja to mam dyplom w telefonie. Dzięki Sejmowi
Aktualizacja: 2025-11-07T20:31:23+01:00
20:25
Składany iPhone bez Face ID. Apple wyciąga stary patent
Aktualizacja: 2025-11-07T20:25:53+01:00
19:07
Nasze Tatry w najlepszej grze transportowej na świecie. Duma
Aktualizacja: 2025-11-07T19:07:04+01:00
18:54
Zorza polarna nad Polską. Będzie szansa na niesamowity widok
Aktualizacja: 2025-11-07T18:54:38+01:00
18:42
Meta AI z Vibes już w Polsce. Łatwe filmiki AI zepsują nam sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T18:42:24+01:00
18:04
Vivo X300 podbija polski rynek - fotograficzne sztandarowce z optyką Zeissa
Aktualizacja: 2025-11-07T18:04:19+01:00
17:52
Mam Realme GT 8 Pro i ruszam cykać fotki. Wyszło coś pięknego
Aktualizacja: 2025-11-07T17:52:41+01:00
16:53
3I/Atlas to próba generalna ludzkości. "Musimy wysłać statek"
Aktualizacja: 2025-11-07T16:53:10+01:00
16:33
Otwierają wszystkie paczki Shein na lotnisku. Służby robią haul
Aktualizacja: 2025-11-07T16:33:14+01:00
16:23
iPhone 17 Pro jeszcze nie był tak tani. Promocja podbija sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T16:23:59+01:00
15:42
Najciekawsza przeglądarka wita się z Androidem. Wywalam Chrome
Aktualizacja: 2025-11-07T15:42:27+01:00
15:31
Lotnisko prosi pilotów o przerwę. "Samolot co 4 minuty nad głową"
Aktualizacja: 2025-11-07T15:31:43+01:00
15:17
Kometa 3I/Atlas wydłuża listę zagadek. Powodem nowe zdjęcie
Aktualizacja: 2025-11-07T15:17:17+01:00
15:00
mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych
Aktualizacja: 2025-11-07T15:00:23+01:00
13:52
Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł
Aktualizacja: 2025-11-07T13:52:24+01:00
13:10
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować
Aktualizacja: 2025-11-07T13:10:19+01:00
12:39
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię
Aktualizacja: 2025-11-07T12:39:38+01:00
11:59
Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami
Aktualizacja: 2025-11-07T11:59:13+01:00
11:37
Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca
Aktualizacja: 2025-11-07T11:37:29+01:00
11:09
Rafał Brzoska nie odpuści Facebookowi. "Ktoś musi to wygrać"
Aktualizacja: 2025-11-07T11:09:36+01:00
9:47
iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy
Aktualizacja: 2025-11-07T09:47:08+01:00
9:14
PKP Intercity klei pociągi. Wyjadą gąsienice, żebyście nie zostali na peronie
Aktualizacja: 2025-11-07T09:14:13+01:00
9:00
Szef OpenAI mówi, że musi zastąpić go bot. "Inaczej będzie mi wstyd"
Aktualizacja: 2025-11-07T09:00:56+01:00
8:38
Coraz więcej szkła w Windowsie. Powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2025-11-07T08:38:13+01:00
7:45
Szef czeskiego przewoźnika kolejowego przeholował. Do akcji wkracza ABW
Aktualizacja: 2025-11-07T07:45:22+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA