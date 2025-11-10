Bestsellery polskich sprzedawców w promocji AliExpress. Duże rabaty na Singles Day

Ładowanie...

Ponad 1000 – tylu polskich sprzedawców działa już na AliExpress. Ta grupa w ciągu zaledwie roku powiększyła się aż kilkukrotnie. Pokazuje to, że rodzimi sprzedawcy wciąż szukają nowych kanałów dotarcia do klientów. Dlatego platforma działająca w obrębie ponad 200 państw i regionów wydaje się oczywistym wyborem.

Co obecność polskich sprzedawców na AliExpress oznacza dla kupujących w Polsce?

Pozytywnych skutków jest kilka, ale najważniejszym z naszej perspektywy wydają się znacznie szybsze dostawy. Produkty wysyłane z magazynów w Europie oraz Polsce docierają do nas w zaledwie kilkadziesiąt godzin. Przykładowo, decydując się na robota sprzątającego Dreame z poniższej promocji, sprzęt wysyłany z Polski dotrze do mnie w dwa, maksymalnie trzy dni.

Do tego produkt trafia z magazynu od razu w ręce doświadczonej firmy kurierskiej, działającej w Polsce od lat. Dla klienta to duża zaleta, może bowiem od samego początku dokładnie monitorować przesyłkę, jej status oraz jej drogę. Wliczając w to powiadomienia e-mail oraz SMS (w zależności od dostawcy) wysyłane bezpośrednio przez firmę kurierską.

Taka informacja na karcie produktowej gwarantuje szybką wysyłkę z Polski

Polscy sprzedawcy to także uproszczony kontakt dla klienta. W razie pytań lub sugestii możemy rozmawiać ze sprzedawcą w ojczystym języku. Do tego same opisy produktów są napisane po polsku, w oparciu o oficjalne materiały producenta dla naszego kraju. Co za tym idzie, nie ma mowy o jakichkolwiek błędach czy nieporozumieniach.

Ponadto AliExpress umożliwia rodzimym sprzedawcom wykorzystanie lokalnych systemów płatności, wliczając w to BLIKA czy płatności odroczone takie jak Klarna. Co więcej, szerokie wsparcie platformy dla sprzedawców sprawia, że w ofercie AliExpress pojawiają się polskie produkty FMCG, określane też jako towary szybko zbywalne. Towarami szybko zbywalnymi jest np. żywność i środki chemiczne. Możliwość oferowania ich polskiemu klientowi to połączony efekt szybkich dostaw oraz wypełniania krajowych norm i standardów.

Na koniec trzeba wspomnieć o niezwykle istotnej kwestii gwarancji oraz serwisu. W przypadku polskich sprzedawców, takich jak oddziały marek Dreame, SodaStream, Samsung czy Logitech, naprawa oraz wymiana odbywa się w autoryzowanych serwisach na terenie naszego kraju. Co za tym idzie, proces jest szybszy i wygodniejszy, natomiast komunikacja znacząco ułatwiona.

Polscy sprzedawcy biorą udział w promocji Singles Day na AliExpress. Mnóstwo produktów objętych rabatami.

Logitech, LEGO, Delongi, Philips, Samsung, Sony, Dreame, AMD i inni – wiele z ponad tysiąca polskich sprzedawców na AliExpress wzięło udział w promocji, która rozpoczyna się 11.11 (same jedynki, stąd dzień singla!). Pod cenowe cięcia trafiła masa zróżnicowanych produktów. Od podzespołów do komputera, przez telewizory i konsole do gier, kończąc na zabawkach, napojach oraz żywności.

Korzystając z okazji, postanowiłem przygotować dla was zestawienie ciekawych promocyjnych ofert na solidne oraz godne polecenia produkty. Zaznaczam jednak – ceny mogą ulec zmianie, a kody rabatowe ulec wyczerpaniu, dlatego nie warto zwlekać, jeżeli coś wpadnie wam w oko.

Logitech – porządna biurowa mysz bezprzewodowa wystarczy na lata

Szwajcarski Logitech produkuje jedne z najlepszych myszy oraz klawiatur na świecie. Sprzęt tego producenta potrafi działać latami, a jego ergonomia stanowi wzór do naśladowania dla konkurencji. Wie to każdy, kto spędza codziennie za biurkiem przynajmniej kilka godzin.

Mysz Logitech M705 to bardzo popularny gryzoń biurowy, w przystępnej cenie. Jest dobrze wyprofilowany, działa bezprzewodowo dzięki adapterowi USB 2,4 Ghz dodawanemu do zestawu, do tego ma programowalne przyciski, które można dopasować do specyfiki pracy. Mysz zasilają dwie baterie AA, co wciąż jest preferowanym rozwiązaniem w biurach.

Cena: 133,71 zł 113,71 zł

Wysyłka z Polski: Tak

SPRAWDŹ OFERTĘ Mysz Logitech M705 AliExpress

Sony - konsola PlayStation 5 Digital Edition w świetnej cenie

PlayStation 5 to najlepsza konsola aktualnej generacji, tutaj nie ma o czym debatować. Dostaje wszystkie nowe gry z konkurencyjnego Xboksa, posiada rewelacyjny pada z haptycznymi wibracjami, a także niezły katalog produkcji na konsolową wyłączność. Niestety, jak na złość graczom, sprzęt Sony nie chce tanieć, mimo pięciu lat obecności na rynku.

Dlatego zdecydowanie warto zwrócić uwagę na promocję AliExpress z okazji Singles Day. PlayStation 5 1 TB Digital Edition można nabyć w niezwykle niskiej cenie, oszczędzając około dwieście złotych. Warto tylko mieć na uwadze, że mówimy o konsoli w wersji pozbawionej napędu. Co za tym idzie, nie uruchomimy na niej gry z płyty, o ile nie dokupimy zewnętrznego napędu. Za to dysk o pojemności 1 TB pozwoli pomieścić wiele cyfrowych kopii gier, do pobrania przez Internet.

Cena: 1980.75 zł 1750.75 zł

Wysyłka z Polski: Tak

SPRAWDŹ OFERTĘ PlayStation 5 1 TB Digital Edition AliExpress

Dreame - topowy robot X50 Ultra z wysuwanymi ramionami szczotki i mopa

Dreame to jeden z moich trzech ulubionych producentów robotów sprzątających. Niesamowite technologie, dobre ceny, innowacyjne pomysły, solidne wykonanie, elegancki design – wszystko to sprawia, że marka jest jednym z rynkowych liderów w Polsce. Teraz można przekonać się, co Dreame ma najlepszego do zaoferowania naszym podłogom, oszczędzając przy tym kilkaset złotych.

Robot sprzątający Dreame X50 Ultra to absolutna górna półka. Maszyna ma wszystko, czego oczekuje się od nowoczesnego robota w 2025 roku: samo-oczyszczającą stację, pokonywanie przeszkód do 6 cm, mapy 3D z indywidualnymi obiektami, funkcję prania talerzy mopujących w gorącej wodzie, główną rolkę zapobiegającą splątaniu włosów, wysuwaną boczną szczotkę oraz wysuwany boczny talerz mopujący, zapewniający czystą podłogę w tych miejscach, gdzie inne roboty nie docierają.

Cena: 3379 zł 3149 zł

3149 zł Wysyłka z Polski: Tak

SPRAWDŹ OFERTĘ Dreame X50 Ultra AliExpress

TCL – niezły telewizor 4K 55 cali w bardzo przystępnej cenie

TCL to marka, której udało się zdobyć rzesze fanów, mimo wejścia na niezwykle trudny rynek telewizorów, z rozpoznawalnymi rywalami na ugruntowanych pozycjach. Było to możliwe dzięki solidnemu stosunkowi ceny do możliwości, który cechuje także omawianą maszynę, objętą promocją AliExpress z okazji Singles Day.

TCL 55V6C to telewizor DLED o przekątnej 55 cali, wyświetlający treści w jakości 4K. Urządzenie wspiera technologie Dolby Vision oraz Dolby Audio, a system Google TV zapewnia wysoką zgodność z masą aplikacji, w tym popularnych platform VoD. W tej cenie pozytywnie zaskakuje wsparcie nie tylko Chromecasta, ale również Apple AirPlay 2. Z kolei gracze docenią gniazdo HDMI 2.1, pozwalające w pełni wykorzystać potencjał współczesnych konsol.

Cena: 1424,76 zł 1209,76 zł

Wysyłka z Polski: Tak

SPRAWDŹ OFERTĘ TCL 55V6C AliExpress

AMD – uwielbiany przez graczy procesor Ryzen 5 7600X

Jeśli zapytasz gracza znającego się na składaniu komputerów o najlepszego producenta procesorów, ten odpowie bez mrugnięcia powieką: AMD. W 2025 roku nie ma lepszych CPU do gier niż Ryzeny, z kolei objęty promocją AMD Ryzen 5 7600X to rewelacyjny procesor, który wystarczy na lata, w duecie z topowymi kartami.

AMD Ryzen 5 to mocna bestia, która świetnie zadziała w duecie z takimi kartami jak GeForce RTX 4080. Wydajność tego procesora jest absolutnie rewelacyjna, a obsługa nowoczesnego standardu PCIe 5.0 gwarantuje kompatybilność na wiele lat. CPU ma duże zapotrzebowanie energetyczne, ale to coś, do czego komputerowi gracze zdążyli się już przyzwyczaić. Absolutny zakupowy pewniak, można brać w ciemno.

Cena: 780,90 zł 680,90 zł

Wysyłka z Polski: Tak

SPRAWDŹ OFERTĘ AMD Ryzen 5 7600X AliExpress

SodaStream – saturator Terra rozwiązaniem na system kaucyjny

Badania pokazują, że posiadacze saturatorów ograniczają tygodniowe zużycie butelek aż o 5 - 6 sztuk. Dla wielu maszyny takie jak SodaStream Terra pozwalają kompletnie zrezygnować z kupowania napojów gazowanych w plastiku, co świetnie się składa, biorąc pod uwagę wprowadzenie w Polsce obowiązkowego systemu kaucyjnego. Jeżeli nie chcecie tracić czasu na zwrot butelek do specjalnych maszyn, tutaj jest rozwiązanie.

SodaStream Terra to bardzo przystępny cenowo model, w sam raz na początek przygody z saturatorami. W promocji na AliExpress pod cenowe cięcia trafił bogaty zestaw, na który składa się samo urządzenie, nabój CO2, butelka Fuse 1l, dwie butelki Little Heroes 0,5l, sześć opakowań Bolero w różnych smakach oraz trzy syropy. Solidny pakiet na start, pozwalający w pełni zasmakować potencjału domowych bąbelków.

Cena: 327,24 zł 287,24 zł

Wysyłka z Polski: tak

SPRAWDŹ OFERTĘ SodaStream Terra AliExpress

Samsung - Galaxy A56 to bardzo opłacalny smartfon

Telefon Samsung Galaxy A56 to niezwykle popularny model, doceniony przez miliony osób na całym świecie. Chociaż jest przystępny cenowo, oferuje wysoką jakość wykonania, zazwyczaj zarezerwowaną dla odczuwalnie droższych modeli. A56 to świetny dowód na to, że nie opłaca się przepłacać za smartfon, bo znacznie tańszy model nie jest znacznie gorszy. Przeciwnie – zawstydza sztandarowe modele, które kosztują kilka razy więcej.

Główne zalety telefonu Samsung Galaxy A56 to wysoka jakość wykonania wyróżniająca koreańskiego producenta, zaskakująco świetny wyświetlacz, szybkie ładowanie, rewelacyjne wsparcie systemowe oraz porządna jakość zdjęć. Zarówno tych wykonywanych głównym aparatem, jak również przednim obiektywem selfie. Wszystko to sprawia, że z A56 będzie zadowolona masa użytkowników.

Cena: 1526,69 zł 1311,69 zł

Wysyłka z Polski: Tak

SPRAWDŹ OFERTĘ Samsung Galaxy A56 AliExpress

LEGO – cały zamek Hogwart bez pójścia z torbami

Klocki LEGO zawsze są dobrym pomysłem na prezent. Niezależnie, czy obdarowywany ma 6 czy też 66 lat. Jestem wielkim zwolennikiem tego, w jakim kierunku poszła ta marka, tworząc modele ponadczasowe. Dla dzieci, dla młodzieży oraz dla dorosłych. Od zestawów na popularnych licencjach, po miłe dla oka obiekty takie jak kwiaty czy architekturalne miniatury.

Dwie dekady temu jednym z moich marzeń było posiadanie zamku Hogwart z klocków LEGO. Niestety, zachcianka wychodziła daleko poza ówczesne możliwości zakupowe typowej polskiej rodziny. Jednak teraz cały Hogwart można mieć za około pół tysiąca złotych, w uproszczonej wersji, która rewelacyjnie wygląda na półce. Nie tylko w dziecięcym pokoju, ale także gabinecie dorosłego.

Cena: 612,4 zł 537,4 zł

Wysyłka z Polski: Tak

To tylko niewielka część promocji, jaką AliExpress przygotował wraz z polskimi sprzedawcami z okazji Singles Day. Resztę atrakcyjnych ofert znajdziecie, odwiedzając kartę Singles Day na stronie głównej albo klikając w profil polskiego sprzedającego. Promocja rozpoczyna się 11.11.

Szymon Radzewicz 10.11.2025 12:47

Lokowanie produktu : AliExpress

