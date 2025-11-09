  1. SPIDER'S WEB
Dzień Singla z Geekbuying. Wielka wyprzedaż, niektóre obniżki wyglądają jak błąd cenowy

Lokowanie produktu: Geekbuying.pl

Promocje na Dzień Singla już trwają! Geekbuying.pl oferuje atrakcyjne kupony, flash deals i hity technologiczne w superpromocjach.

Marcin Kusz
Świętuj Dzień Singla wraz z Geekbuying

Choć 11 listopada w Polsce kojarzy się nam przede wszystkim ze świętem narodowym i rogalami z makiem, w Chinach ten dzień ma zupełnie inne znaczenie. To właśnie tam narodziła się idea Dnia Singla, czyli święta zakupowego stworzonego z myślą o wszystkich tych, którzy chcą sprawić sobie prezent ot tak – bez okazji. Z biegiem lat Dzień Singla przekształcił się w największy festiwal zakupowy na świecie. Skala zjawiska przebiła nawet amerykański Black Friday czy Cyber Monday, a całkowita wartość zakupów dokonywanych tego dnia liczona jest w setkach miliardów dolarów.

Trudno się więc dziwić, że i europejscy konsumenci pokochali to istne zakupowe szaleństwo. W Polsce coraz więcej sklepów włącza się w obchody 11.11, oferując rabaty i promocje godne największych okazji roku. Jednym z liderów tej fali jest Geekbuying.pl – sklep, który z Dnia Singla uczynił prawdziwe święto technologii. Jeśli szukasz sprzętów elektronicznych w mocno obniżonych cenach, lepszej okazji po prostu nie znajdziesz!

Lista kodów:

  • 40 zł zniżki dla zamówień powyżej 500 zł - ZWAWXS5Y
  • 70 zł zniżki dla zamówień powyżej 1000 zł - H1MEMTJF
  • 140 zł zniżki dla zamówień powyżej 2000 zł - BYDQ49BF
  • 200 zł zniżki dla zamówień powyżej 3000 zł - P2Z6T123
  • 6% zniżki dla zamówień powyżej 4000 zł - YYCT7D3R

Co oferuje Geekbuying.pl na 11.11? Kupony, flash deals i wiele więcej

Geekbuying.pl z okazji Dnia Singla przygotował dla swoich klientów wyjątkową ofertę. Najważniejsze elementy tej kampanii to kupony rabatowe, flash deals, a także promocje obejmujące całe kategorie i marki. Wszystko to zebrane zostało na dedykowanej stronie kampanii, którą możesz sprawdzić tutaj: Geekbuying Singles Day 2025.

Promocje obejmują zarówno popularne gadżety codziennego użytku, jak i nieco bardziej specjalistyczny sprzęt: hulajnogi elektryczne, projektory, drukarki 3D, mobilne stacje zasilania czy monitory gamingowe. Kupony dodatkowo pozwalają obniżyć ceny, a wyprzedaże czasowe są ograniczone do kilku godzin lub do wyczerpania zapasów.

Dlaczego właśnie Geekbuying.pl?

Zastanawiasz się, czy warto postawić na ten sklep? Pamiętaj, że na Geekbuying.pl masz gwarancję i wsparcie posprzedażowe zgodne ze standardami UE, a przy wielu produktach dostępna jest wysyłka z magazynów UE/PL, co zwykle oznacza krótszy czas dostawy i pełną zgodność z lokalnymi przepisami. Dochodzą do tego zwroty zgodne z prawem UE oraz bezpieczne metody płatności. Dla firm ważna będzie informacja, że na zakupiony towar bez problemu uzyskamy fakturę VAT.

Co ważne, Geekbuying oferuje atrakcyjne ceny i promocje nie tylko na pojedyncze sztuki, ale także na całe kategorie oraz marki: MINIX, KuKirin, KTC, Aoseed czy Fossibot. Dzięki temu możesz wyposażyć się w pełni kompleksowo: od domowego centrum rozrywki po ekologiczny transport miejski. I wszystko to taniej niż kiedykolwiek i gdziekolwiek indziej!

Nasze typy na Dzień Singla z Geekbuying.pl

Poniżej zebraliśmy kilka propozycji, które naszym zdaniem są warte uwagi, jeśli chcesz kupić sobie lub komuś bliskiemu prezent z okazji Dnia Singla.

AUSOM DT2 Pro – składana hulajnoga elektryczna o mocy 2200 W

Hulajnoga AUSOM DT2 Pro to propozycja dla osób, które oczekują od sprzętu dynamicznego przyspieszenia i dużej mocy. Łączna moc obydwu zastosowanych tu silników wynosząca 2200 W zapewnia świetną wydajność, zwłaszcza na nieco bardziej stromych podjazdach. Hulajnoga sprawdzi się dobrze zarówno jako szybki środek transportu na średnich dystansach, jak i w roli weekendowej zabawki. Przed zakupem warto zwrócić uwagę na wagę sprzętu, rodzaj hamulców i realny zasięg, który zależy m.in. od masy użytkownika, trasy i warunków pogodowych.

KuKirin G2 – hulajnoga 800 W na co dzień

Model KuKirin G2 o mocy 800 W to bardzo dobre rozwiązanie do jazdy miejskiej – zapewnia odpowiednią dynamikę, a przy tym jest stosunkowo lekki i poręczny. To idealny wybór na codzienne dojazdy, także tam, gdzie trzeba hulajnogę wnieść lub schować. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem między G2 a mocniejszym modelem, weź pod uwagę, czy rzeczywiście potrzebujesz większej mocy, czy jednak ważniejsza jest dla ciebie mobilność i wygoda.

MINIX U8K Ultra – przystawka multimedialna z Androidem

MINIX U8K Ultra to urządzenie, które pozwala zamienić starszy telewizor w nowoczesne centrum domowej rozrywki. System Android zapewnia dostęp do popularnych aplikacji VOD, muzycznych i gamingowych, a obsługa treści w 8K gwarantuje kompatybilność z nowym sprzętem. Jest to zatem idealny wybór dla osób, które chcą odświeżyć swój telewizor bez konieczności jego wymiany.

KTC H32S17 – 32-calowy monitor QHD 165 Hz

A może chcesz odświeżyć swoje biurko i zapewnić sobie doskonałą jakość obrazu w grach, przy oglądaniu filmów czy po prostu przy pracy? Jeśli tak, to koniecznie zapoznaj się z możliwościami zakrzywionego monitora KTC H32S17. Jest to świetna propozycja zarówno dla graczy, jak i twórców cyfrowych – rozdzielczość QHD daje znacznie lepszą ostrość niż standardowe Full HD, a odświeżanie 180 Hz zapewnia bardzo płynny obraz w dynamicznych scenach. Warto zwrócić uwagę na typ matrycy, odwzorowanie kolorów oraz ergonomię – szczególnie możliwość regulacji wysokości lub mocowanie VESA.

ULTIMEA Apollo P60 – fajny projektor o jasności 900 ANSI lumenów

Projektor ULTIMEA Apollo P60 to świetny wybór na początek przygody z kinem domowym. Jasność 900 ANSI lumenów wystarczy do komfortowego oglądania w zaciemnionym pomieszczeniu, a kompaktowe wymiary pozwalają łatwo dopasować sprzęt do warunków w domu. Sprzęt obsługuje łączność Bluetooth w standardzie 5.3, rozdzielczość 4K i technologię HDR10. Z kolej standard USPAA zapewni idealnie ostre obrazy, a głośniki o mocy 15 W wystarczający dźwięk. Przed zakupem warto sprawdzić wymagany dystans projekcji i maksymalną przekątną obrazu.

Aoseed X-Maker Joy – sprytna drukarka 3D dla dzieci

Aoseed X-Maker Joy to świetny pomysł na prezent, szczególnie dla młodszych użytkowników. Prosty interfejs, bezpieczniejsze materiały i szybkie efekty – figurki, gadżety i zabawki do samodzielnego wydruku. To nauka przez zabawę, która rozwija wyobraźnię i zdolności techniczne. Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko wkroczyło w świat druku filamentowego, to ten sprzęt będzie wprost doskonałym wyborem.

Fossibot F2400 – wygodna stacja zasilania 2048 Wh / 2400 W

Stacja zasilania Fossibot F2400 to niezawodne źródło prądu na wypadek awarii, wyjazdu na działkę czy pracy w terenie. Pojemność 2048 Wh i moc 2400 W pozwalają zasilać nawet większe urządzenia, a możliwość ładowania z paneli słonecznych zwiększa naszą niezależność energetyczną. Co ważne, sprzęt może działać także w trybie UPS. Z kolei dedykowana aplikacja na smartfona pozwala regulować wszystkie najważniejsze parametry.

Robore CW1F – świetna bieżnia pod biurko

Robore CW1F to kompaktowa, składana bieżnia, która z łatwością zmieści się pod biurkiem. Będzie doskonała, jeśli chcemy zadbać o swoją kondycję fizyczną w trakcie pracy. Nachylenie do 9 proc. pozwala lepiej zaangażować nasze mięśnie, a maksymalna prędkość wynosząca 12 km/h w zupełności wystarczy do intensywnego marszu. Co ciekawe, maksymalny udźwig wynosi aż 136 kg, a generowany hałas to zaledwie 45 dB.

Jak sprytnie kupować na Geekbuying.pl w Dniu Singla?

Aby naprawdę skorzystać na promocjach 11.11, warto podejść do zakupów z głową i z odpowiednim planem. Zapisz wcześniej interesujące cię produkty, sprawdzaj dostępność kuponów i poluj na Flash Deals, które potrafią znikać w kilka minut. Dobrym pomysłem jest też wybór wariantów z wysyłką z UE lub Polski – oszczędzasz dzięki temu nie tylko czas, ale i nerwy. Co jednak najważniejsze, nie czekaj do ostatniej chwili. Najlepsze propozycje i świetle deale zawsze znikają w pierwszej kolejności!

Marcin Kusz
09.11.2025 11:35
Lokowanie produktu: Geekbuying.pl
