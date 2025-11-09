REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Szanse na znalezienie życia poza Ziemią właśnie mocno wzrosły. Mocno zaskakujące dane

Bardzo dobra wiadomość, dla wszystkich, którzy nie mogą doczekać się odkrycia życia pozaziemskiego. Okazało się właśnie, że Enceladus, księżyc Saturna, ma lepsze warunki do istnienia życia niż się wcześniej spodziewano.

Bogdan Stech
Bardzo dobra wiadomość, dla wszystkich, którzy nie mogą doczekać się odkrycia życia pozaziemskiego. Okazało się właśnie, że Enceladus, księżyc Saturna, ma lepsze warunki do istnienia życia niż się wcześniej spodziewano.
REKLAMA

W kosmicznym wyścigu o znalezienie życia poza Ziemią Enceladus od lat jest w ścisłej czołówce. Ten niewielki, lodowy księżyc Saturna zachwycił nas swoimi gigantycznymi gejzerami, wystrzeliwującymi wodę z oceanu ukrytego głęboko pod lodową skorupą.

Do tej pory myśleliśmy jednak, że cała ta akcja dzieje się tylko na jego południowym biegunie. Cóż, byliśmy w błędzie. Nowe odkrycie potwierdza, że ​​lodowy księżyc emituje o wiele więcej ciepła, niż można by się spodziewać. Stanowi to wzmocnienie tezy, że może na nim istnieć życie - twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wyniki ich badań opublikowano w czasopiśmie Science Advances.

REKLAMA

Nie za zimno, nie za ciepło

Enceladus to niezwykle aktywny świat, z globalnym, słonym oceanem, uważanym za źródło ciepła. Obecność ciekłej wody, ciepła i odpowiednich substancji chemicznych (takich jak fosfor i złożone węglowodory) sprawia, że ​​ocean podpowierzchniowy Enceladusa jest uważany za jedno z najlepszych miejsc w naszym Układzie Słonecznym do rozwoju życia poza Ziemią.

Jednak ten podpowierzchniowy ocean może podtrzymywać życie tylko wtedy, gdy panuje w nim stabilne środowisko, a straty i zyski energii pozostają w równowadze. Równowaga ta jest utrzymywana przez ogrzewanie pływowe: grawitacja Saturna rozciąga i ściska księżyc podczas jego orbity, generując ciepło w jego wnętrzu.

Jeśli Enceladus nie otrzyma wystarczającej ilości energii, jego aktywność powierzchniowa zwolni lub ustanie, a ocean może ostatecznie zamarznąć. Z drugiej strony, zbyt duża ilość energii może spowodować wzrost aktywności oceanu, zmieniając jego środowisko i doprowadzając do utraty wody.

Enceladus jest kluczowym celem w poszukiwaniach życia poza Ziemią, a zrozumienie długoterminowej dostępności jego energii jest kluczowe dla ustalenia, czy może on podtrzymywać życie - powiedziała dr Georgina Miles. 

Więcej na Spider's Web:

Wielka pomyłka. Północ wcale nie jest martwa

Do tej pory bezpośrednie pomiary utraty ciepła z Enceladusa wykonywano jedynie na biegunie południowym, gdzie z głębokich szczelin na powierzchni wystrzeliwują efektowne pióropusze lodu wodnego i pary wodnej. Natomiast biegun północny uważano za geologicznie nieaktywny.

Korzystając z danych z sondy Cassini NASA, naukowcy porównali obserwacje północnego regionu polarnego w głębokiej zimie (2005 r.) i lecie (2015 r.). Dane te posłużyły do ​​zmierzenia, ile energii Enceladus traci z ciepłego (0 stopni C) oceanu podpowierzchniowego, gdy ciepło przenika przez lodową skorupę do mroźnej powierzchni księżyca (–223 stopnie C), a następnie jest wypromieniowywane w przestrzeń kosmiczną.

Obserwacje pokazały, że powierzchnia na północy jest o około 7 Kelwinów (czyli 7 stopni Celsjusza) cieplejsza, niż powinna być. Ta nadwyżka ciepła mogła pochodzić tylko z jednego miejsca: z oceanu pod spodem, który musi być cieplejszy, a więc płynny. Wygląda więc na to, że Enceladus ma płynny ocean pod całąswoją powierzchnią.

Enceladus jak wielka elektrownia

Tu na scenę wkraczają liczby, które są dosłownie powalające. Zmierzony przepływ ciepła (ok. 46 miliwatów na metr kwadratowy) może wydawać się niewielki, ale stanowi on około dwóch trzecich strat ciepła (na jednostkę powierzchni) przez skorupę kontynentalną Ziemi! Mówimy o lodowym księżycu krążącym niemal 1,5 mld km od Słońca, który generuje porównywalne ilości ciepła co nasza planeta.

Ale prawdziwą skalę widać, gdy policzymy to dla całego księżyca. Na całym Enceladusie ta strata ciepła przez przewodzenie wynosi około 35 gigawatów: mniej więcej tyle, ile generuje ponad 66 mln paneli słonecznych (o mocy 530 W) lub 10,5 tys. turbin wiatrowych (o mocy 3,4 MW).

A są to dane dotyczące tylko północnej części księżyca. Jeśli zsumujemy to z południem to całkowita utrata ciepła przez księżyc wzrasta do 54 gigawatów.

Grubszy lód na powierzchni

Zrozumienie, ile ciepła Enceladus traci w skali globalnej, jest kluczowe dla ustalenia, czy może on podtrzymywać życie. To naprawdę ekscytujące, że ten nowy wynik potwierdza długoterminową stabilność Enceladusa, kluczową dla rozwoju życia – powiedziała dr Carly Howett z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Oksfordzkiego i Instytutu Nauk Planetarnych w Tucson w Arizonie.

Badanie wykazało również, że dane termiczne można wykorzystać do oszacowania grubości pokrywy lodowej. To kluczowa wiadomość dla przyszłych misji sondowania oceanu Enceladusa, na przykład z wykorzystaniem lądowników robotycznych lub łodzi podwodnych.

REKLAMA

Odkrycia sugerują, że lód na biegunie północnym ma grubość 20 i 23 km i średnio 25–28 km na całej powierzchni/ To nieco więcej niż mówiły wcześniejsze szacunki uzyskane za pomocą innych technik teledetekcji i modelowania.

Odkrycie naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego ma fundamentalne znaczenie. Oznacza, że zyski i straty ciepła są w idealnej równowadze. Enceladus nie zamarza ani się nie przegrzewa. To sugeruje, że jego globalny ocean jest w stanie stabilnym i to prawdopodobnie od miliardów lat. A jeśli jest coś, czego potrzebuje ewolucja, to właśnie stabilnego środowiska i mnóstwa czasu. Enceladus właśnie udowodnił, że ma oba te składniki.

REKLAMA
Bogdan Stech
09.11.2025 16:10
Tagi: Enceladusksiężyc SaturnaSaturnŻycie pozaziemskie
Najnowsze
16:00
Ustalili, czy żyjemy w symulacji. Miłośnicy Matrixa czekali na ten moment
Aktualizacja: 2025-11-09T16:00:00+01:00
11:35
Dzień Singla z Geekbuying. Wielka wyprzedaż, niektóre obniżki wyglądają jak błąd cenowy
Aktualizacja: 2025-11-09T11:35:45+01:00
7:55
Ważniak z Microsoftu ostro o świadomych maszynach. Czy to już cyberrasizm?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:55:00+01:00
7:44
Apple Watch w 2025. Który model wybrać: Series, SE czy Ultra?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:44:00+01:00
7:33
Rosja odpala atomowego nosiciela dronów podwodnych. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-09T07:33:00+01:00
7:22
Mikroskopijny chip działa w środku piekła. Trafi do reaktorów
Aktualizacja: 2025-11-09T07:22:00+01:00
7:11
Stworzyli sztuczny liść. Pomoże naszej planecie
Aktualizacja: 2025-11-09T07:11:00+01:00
7:01
Testuję Oppo Find X9 Pro. Samsungu, Apple'u - zaczynam się o was bać
Aktualizacja: 2025-11-09T07:01:00+01:00
17:00
H2O w 3I/ATLAS - większy przełom, niż się wydaje. Woda z innego świata 
Aktualizacja: 2025-11-08T17:00:00+01:00
16:50
W Polsce przybywa elektrośmieci. Dziękujemy, Big Techu
Aktualizacja: 2025-11-08T16:50:00+01:00
16:40
Obce służby mogą zniszczyć ci życie w jednej chwili. To nie wizja, to stan faktyczny
Aktualizacja: 2025-11-08T16:40:00+01:00
16:30
Polska a kosmos - polityka technologicznej suwerenności 
Aktualizacja: 2025-11-08T16:30:00+01:00
16:20
YouTube nie działa? To nie awaria, lecz nowe zabezpieczenia
Aktualizacja: 2025-11-08T16:20:00+01:00
16:10
iPhone 18 i aparat, który ma być 'wow'. Czy tym razem Apple naprawdę zaskoczy?
Aktualizacja: 2025-11-08T16:10:00+01:00
16:00
Sytuacja z Elonem Muskiem staje się abstrakcyjna. To parodia technokracji
Aktualizacja: 2025-11-08T16:00:00+01:00
9:00
Ranking najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia - TOP 10 [ranking 2026]
Aktualizacja: 2025-11-08T09:00:00+01:00
7:50
Stworzyliśmy świecące nanocząstki. Zobaczą to, czego nie widać
Aktualizacja: 2025-11-08T07:50:00+01:00
7:40
Wiatraki na morzu nie wytrzymują. Mamy potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-08T07:40:00+01:00
7:30
Matematycznie rozkminili jak powstają stalagmity. Mają wzór
Aktualizacja: 2025-11-08T07:30:00+01:00
7:20
Nowa era w diagnostyce oczu. Przełomowy wynalazek naszych inżynierów
Aktualizacja: 2025-11-08T07:20:00+01:00
7:10
Jeden wiatrak może zabić 11 istnień. Chcą to wreszcie zmienić
Aktualizacja: 2025-11-08T07:10:00+01:00
7:00
iPhone 17 Pro Max po miesiącu - recenzja. Duży może dłużej, dużo dłużej
Aktualizacja: 2025-11-08T07:00:00+01:00
20:31
Proszę pana, ja to mam dyplom w telefonie. Dzięki Sejmowi
Aktualizacja: 2025-11-07T20:31:23+01:00
20:25
Składany iPhone bez Face ID. Apple wyciąga stary patent
Aktualizacja: 2025-11-07T20:25:53+01:00
19:07
Nasze Tatry w najlepszej grze transportowej na świecie. Duma
Aktualizacja: 2025-11-07T19:07:04+01:00
18:54
Zorza polarna nad Polską. Będzie szansa na niesamowity widok
Aktualizacja: 2025-11-07T18:54:38+01:00
18:42
Meta AI z Vibes już w Polsce. Łatwe filmiki AI zepsują nam sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T18:42:24+01:00
18:04
Vivo X300 podbija polski rynek - fotograficzne sztandarowce z optyką Zeissa
Aktualizacja: 2025-11-07T18:04:19+01:00
17:52
Mam Realme GT 8 Pro i ruszam cykać fotki. Wyszło coś pięknego
Aktualizacja: 2025-11-07T17:52:41+01:00
16:53
3I/Atlas to próba generalna ludzkości. "Musimy wysłać statek"
Aktualizacja: 2025-11-07T16:53:10+01:00
16:33
Otwierają wszystkie paczki Shein na lotnisku. Służby robią haul
Aktualizacja: 2025-11-07T16:33:14+01:00
16:23
iPhone 17 Pro jeszcze nie był tak tani. Promocja podbija sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T16:23:59+01:00
15:42
Najciekawsza przeglądarka wita się z Androidem. Wywalam Chrome
Aktualizacja: 2025-11-07T15:42:27+01:00
15:31
Lotnisko prosi pilotów o przerwę. "Samolot co 4 minuty nad głową"
Aktualizacja: 2025-11-07T15:31:43+01:00
15:17
Kometa 3I/Atlas wydłuża listę zagadek. Powodem nowe zdjęcie
Aktualizacja: 2025-11-07T15:17:17+01:00
15:00
mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych
Aktualizacja: 2025-11-07T15:00:23+01:00
13:52
Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł
Aktualizacja: 2025-11-07T13:52:24+01:00
13:10
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować
Aktualizacja: 2025-11-07T13:10:19+01:00
12:39
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię
Aktualizacja: 2025-11-07T12:39:38+01:00
11:59
Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami
Aktualizacja: 2025-11-07T11:59:13+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA