Zapnijcie pasy, naukowcy odkryli kluczowy składnik życia na lodowym księżycu Saturna

Lepiej zapnijcie pasy, bo to jeden z przełomowych momentów w historii naszego odkrywania kosmosu. Na jednym z księżyców Saturna odkryto pierwiastek niezbędny do życia. To fosfor, który jest kluczowym składnikiem DNA, błon komórkowych i ATP - uniwersalnego nośnika energii w komórkach. Bez fosforu nie byłoby życia takiego, jakie znamy. To pierwszy raz, kiedy fosfor został odkryty w oceanie poza Ziemią.