10 najważniejszych pytań dotyczących kosmosu, na które wciąż nie znamy odpowiedzi

Podróż w czasie to marzenie wielu ludzi i motyw wielu utworów literackich i filmowych. Czy jednak jest ona możliwa fizycznie? Według teorii względności Einsteina czas nie jest stały i absolutny, ale zależy od prędkości obserwatora i grawitacji. Im szybciej się poruszamy lub im silniejsze jest pole grawitacyjne, tym wolniej płynie dla nas czas. To oznacza, że podróż w przyszłość jest możliwa, jeśli osiągniemy bardzo dużą prędkość lub zbliżymy się do bardzo masywnego obiektu. Na przykład astronauta na orbicie Ziemi doświadcza minimalnie wolniejszego upływu czasu niż osoba na powierzchni planety. Jednak różnica ta jest zbyt mała, by była zauważalna. Aby podróżować w przyszłość w znaczący sposób, trzeba by się poruszać z prędkością zbliżoną do prędkości światła lub znaleźć się w pobliżu czarnej dziury. Obie te opcje są jednak poza naszymi możliwościami technicznymi.