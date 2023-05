Czarna dziura miała przemierzać wszechświat ciągnąc gwiazdy. Teraz pojawiło się nowe wyjaśnienie

Podczas obserwacji galaktyki karłowatej o nazwie RCP 28, która znajduje się 7,5 miliarda lat świetlnych od Ziemi, przy użyciu Kosmicznego Teleskopu Hubble'a naukowcy dostrzegli jasną smugę światła. To ślad obecności czarnej dziury, która dzięki swemu oddziaływaniu grawitacyjnemu dosłownie ciągnie za sobą strumień młodych gwiazd, co my, w Teleskopie Hubble’a widzimy jako smugę światła. Skąd wiemy, że czarna dziura początkowo znajdowała się w centrum swojej galaktyki? Wskazuje na to smuga światła ciągnąca się od centrum galaktyki, gdzie zwyczajowo znajdowałaby się czarna dziura, oznaczając tor lotu kosmicznego olbrzyma w przestrzeni kosmicznej.