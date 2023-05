Tak rodzi się planeta pozasłoneczna. Astronomowie uchwycili wspaniałe zjawisko

Wyniki nowych badań opublikowane zostały w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Zespół naukowców z Belgii i Australii odkrył protoplanetę, czyli planetę w fazie powstawania i nadał jej nazwę HD 169142 b. Jak do tego doszło? Po tym jak zaobserwowano obrazy pyłowego dysku wokół gwiazdy znajdującej się 374 lata świetlne od Ziemi, w którym po kolistej orbicie przemieszcza się obiekt, tworzący spiralny ślad, wyjaśnienie mogło być jedno - to nowo powstająca planeta. Gwiazdy, które nie mają jeszcze swoich systemów planetarnych, są otoczone materią, która formuje dysk. Na skutek grawitacji materia ta zaczyna zbierać się w coraz większe skupiska, które wraz ze wzrostem masy zyskują coraz większą siłę przyciągania, co z kolei ułatwia im dalszy wzrost. Tak powstają planety.