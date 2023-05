Astronomowie zaobserwowali, jak gwiazda dosłownie pożera jedną ze swoich planet

Co jest przyczyną procesu, w którym gwiazda rozszerza się do rozmiarów, które osiągają orbity planet w jej układzie planetarnym? Bez wdawania się w szczegółowe opisy, przyczyną jest wyczerpanie się wodorowego paliwa w jądrze gwiazdy. Gdy zaczyna brakować w nim wodoru, kurczy się ono pod wpływem grawitacji. W górnych warstwach gwiazdy wciąż jednak zachodzi proces fuzji wodoru. Górne warstwy gwiazdy są ogrzewane przez coraz gorętsze jądro, które nagrzewa się pod wypływem kurczenia się. To prowadzi do podgrzania górnych warstw gwiazdy, co prowadzi do ich rozszerzenia. Gdy jej zewnętrzne warstwy rozszerzają się, w naturalny sposób prowadzi to do tymczasowego zwiększenia jej rozmiarów.



Gwiazda staje się wtedy tym, co określa się jako „czerwonego olbrzyma”. Trzeba jednak pamiętać, że taki proces zachodzi jedynie w przypadku gwiazd o masie porównywalnej ze Słońcem. Inne, masywne gwiazdy przechodzą swoją finalną transformację inaczej. W tym przypadku jednak do czynienia z gwiazdą, jak najbardziej porównywalną z naszą macierzystą gwiazdą. Za około miliardów lat, Słońce również osiągnie etap, w którym w jego jądrze zacznie brakować wodoru, co doprowadzi do jego rozszerzenia. Możemy być pewni, że Merkury i Wenus nie przetrwają tego co nastąpi później. Tej pewności nie mamy w przypadku Ziemi - Słońce być może nie napęcznieje aż tak, by osiągnąć orbitę naszej planety. Tak czy owak, będzie to spektakularny koniec Układu Słonecznego, jaki znamy. To jednak nastąpi za kilka miliardów lat, więc póki co wróćmy, do jakich obserwacji dokonano obecnie.