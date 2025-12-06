Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka /
  3. Technologie
  4. Ekologia

Pół miliarda ludzi do relokacji. Dalej wątpisz, że psujemy klimat?

Pierwszy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) poświęcony wyłącznie klimatowi w regionie arabskim nie pozostawia złudzeń: zmiany idą w dramatycznie złym kierunku. 

Maciej Gajewski
WMO raport Półwysep Arabski
REKLAMA

Wyobraź sobie, że jutro musisz opuścić swoje mieszkanie w Warszawie i nigdy już do niego nie wrócić. Nie dlatego, że czynsz stał się nie do udźwignięcia albo że straciłeś pracę. Po prostu - zrobiło się tam zbyt gorąco, by żyć. Temperatura biła rekordy, woda zniknęła. To przyszłość, która może stać się udziałem pół miliarda ludzi w Afryce Północnej i na Półwyspie Arabskim. 

REKLAMA

Najgorętszy rok w historii pomiarów

WMO ogłosiła, że ubiegły rok był dla świata arabskiego najgorętszym w historii pomiarów. Nie była to jednak pojedyncza anomalia, lecz kolejny etap katastrofalnego trendu. Temperatury w regionie rosną dwukrotnie szybciej niż średnia globalna. Podczas gdy planeta ogrzewa się o około 1°C w ciągu dekad, tu wzrost jest niemal liniowy rok po roku. W praktyce oznacza to, że w Iraku, Syrii czy Egipcie w ubiegłym roku przez wiele dni z rzędu notowano temperatury przekraczające 50°C. Sekretarz generalna WMO, Celeste Saulo, ostrzegła: Człowiek, ekosystemy i gospodarki nie są w stanie wytrzymać przedłużonych okresów powyżej 50°C. To po prostu zbyt gorąco. 

Czytaj też:

To nie była tylko troszeczkę gorętsza seria letnich miesięcy. Ekstremalne zjawiska pogodowe dotknęły niemal 3,8 mln ludzi w regionie arabskim, powodując ponad 300 ofiar śmiertelnych. To oficjalne dane, ale rzeczywiste straty - ekonomiczne i humanitarne - są znacznie wyższe. Statystyki pokazują skalę problemu: między 1980 a 1999 r. odnotowano określoną bazę katastrof pogodowych. W latach 2000-2019 liczba ta wzrosła aż o 83 proc. Katastrofy są częstsze, bardziej intensywne i bardziej bezlitosne. 

Na zachodzie Afryki Północnej sytuacja jest dramatyczna. Kolejne sześć sezonów deszczowych zakończyło się fiaskiem. Pola w Maroku, Algierii i Tunezji wyschły, a zbiory pszenicy gwałtownie spadły. Kraje, które kiedyś były samowystarczalne, dziś muszą importować zboże, podczas gdy ceny na światowych rynkach szybują. A susze przeplatają się z potopami. Arabia Saudyjska, Bahrajn czy Zjednoczone Emiraty Arabskie - miejsca kojarzone z nieustannym upałem i suchością - w ubiegłym roku doświadczyły ekstremalnych opadów i powodzi. To efekt cieplejszego powietrza, które magazynuje więcej wilgoci i uwalnia ją w gwałtownych, niszczycielskich ulewach. 

Woda - zasób cenniejszy niż złoto

Piętnaście z dwudziestu krajów najbardziej dotkniętych deficytem wody znajduje się właśnie w regionie arabskim. Woda wyparowuje szybciej z gleby i zbiorników, opady są coraz mniej przewidywalne, a starożytne zasoby wód gruntowych - akwifery - kurczą się w tempie bezprecedensowym. Region, który przez tysiąclecia budował cywilizacje na bazie tych zasobów, stoi dziś na krawędzi katastrofy.  Kraje takie jak Katar czy Bahrajn już teraz polegają na energochłonnym odsalaniu wody morskiej. To rozwiązanie kosztowne i napędzające błędne koło: wymaga ogromnych ilości energii, która pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych. Efekt? Więcej CO₂, więcej ciepła, mniej wody. 

Światowy Bank szacuje, że do 2050 r. w samej Afryce Północnej 19 mln ludzi może być zmuszonych do opuszczenia swoich domów. A to tylko część obrazu. W całym regionie arabskim mieszka dziś około 480 mln osób. Jeśli prognozowane wzrosty temperatury do 5°C się zrealizują, mówimy o masowych przesiedleniach na skalę bez precedensu. Już teraz w bieżącym roku zdarzenia klimatyczne spowodowały blisko 600 tys. nowych przesiedleń wewnętrznych, głównie w Jemenie i Iraku. Ludzie uciekają z pól, które nie rodzą plonów, i z miast, które stają się zagrożeniem dla zdrowia. 

Raport wskazuje na kolejny dramatyczny paradoks. Kraje arabskie produkują około jednej czwartej światowej ropy, ale odpowiadają jedynie za 5-7 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. To oznacza, że region jest epicentrum kryzysu, którego źródło leży głównie w globalnym systemie energetycznym napędzanym przez bogatsze państwa. A cenę płacą ci, którzy sami nie są największymi trucicielami. 

Systemy ostrzegawcze to krok w dobrą stronę, ale niewystarczający

Dobre wieści? Prawie 60 proc. krajów arabskich posiada dziś systemy wczesnego ostrzegania przed katastrofami pogodowymi. To więcej niż średnia globalna. Problem w tym, że ostrzeżenie nie ratuje życia, jeśli brakuje infrastruktury. Co z tego, że wiesz o nadchodzącej fali upałów, skoro nie masz klimatyzacji, dostępu do wody ani miejsca, gdzie można się schronić? To jak wiedzieć, że tsunami nadciąga, ale nie mieć łodzi. 

REKLAMA

Raport WMO to alarm, wezwanie do działania. Zawiera projekcje temperatur, poziomów mórz, degradacji gleb. Ostrzega, że miasta mogą stać się niezdatne do życia w połowie wieku. Ale daje też wskazówki: potrzebna jest koordynacja między krajami, inwestycje w adaptację, w systemy ostrzegania, w bezpieczeństwo wodne. To jedyna droga, by region nie został skazany na przyszłość pełną katastrof. 

Czy świat jest gotów na miliardy uchodźców klimatycznych? Na globalne kryzysy żywności? Na destabilizację regionów, które produkują jedną czwartą światowej ropy? Raport WMO to dokument, który powinien stać się punktem wyjścia do realnych działań. Bo jeśli nie - pół miliarda ludzi w ciągu kilku dekad może zostać bez domu. A to będzie dopiero początek. 

REKLAMA
Maciej Gajewski
06.12.2025 16:40
Tagi: arabia saudyjskaGlobalne ocieplenieKlimatZmiany klimatyczne
Najnowsze
16:30
Służbowy samochód tylko na prąd. Europa szykuje drakońskie prawo
Aktualizacja: 2025-12-06T16:30:00+01:00
16:20
Telefony będą bardziej różnorodne. Niestety głównie w teorii
Aktualizacja: 2025-12-06T16:20:00+01:00
16:10
Wycena SpaceX szybuje do gwiazd. Elon Musk jeszcze bogatszy
Aktualizacja: 2025-12-06T16:10:00+01:00
16:00
iPhone Fold jak iPhone Air. Koniec reliktu przeszłości?
Aktualizacja: 2025-12-06T16:00:00+01:00
11:46
3I/ATLAS to nie tylko kometa. To nasienie życia i cywilizacji
Aktualizacja: 2025-12-06T11:46:06+01:00
9:00
Szukasz prezentu? Sprawdziłem, co może dać ci HAMMER
Aktualizacja: 2025-12-06T09:00:00+01:00
7:50
Przenośna konsola jak laptop do gier. Przesunęli granice tego, co możliwe
Aktualizacja: 2025-12-06T07:50:00+01:00
7:44
Pomiary emisji z kosmosu są do bani. Polacy znaleźli słaby punkt
Aktualizacja: 2025-12-06T07:44:00+01:00
7:33
Słońce zabiło łączność radiową nad Australią. Potężny rozbłysk
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
7:22
Będą drukować kości. Polacy uszyją implanty na miarę
Aktualizacja: 2025-12-06T07:22:00+01:00
7:11
Rządowa aplikacja randkowa? Chcą nas cofnąć do XIX wieku
Aktualizacja: 2025-12-06T07:11:00+01:00
7:01
Twórca ChataGPT spanikował. "Efekt wyjątkowości wyparował"
Aktualizacja: 2025-12-06T07:01:00+01:00
20:30
Zapomniana teoria ciemnej materii wraca. UFO ma być kluczem
Aktualizacja: 2025-12-05T20:30:16+01:00
19:54
Samsung ma się czego obawiać. Pojawi się nowy TriFold
Aktualizacja: 2025-12-05T19:54:08+01:00
19:46
Nowy Windows 11 już jest. Zastanów się, czy go chcesz
Aktualizacja: 2025-12-05T19:46:42+01:00
19:32
Tę kamerkę będziesz chciał na święta. Widzi wszystko, nagrywa wszystko
Aktualizacja: 2025-12-05T19:32:58+01:00
19:05
Nowe kontenery niewiele pomogą. Ekspert wprost: musimy płacić więcej
Aktualizacja: 2025-12-05T19:05:59+01:00
19:04
Opera na Androida z potężną aktualizacją. Teraz to twój asystent
Aktualizacja: 2025-12-05T19:04:55+01:00
19:00
Vespa w polskiej armii. Tego drona Rosji nie uda się zagłuszyć
Aktualizacja: 2025-12-05T19:00:34+01:00
18:45
Jaki laptop dla gracza na święta 2025? OMEN i Victus z NVIDIA GeForce RTX z serii 50 wyglądają świetnie
Aktualizacja: 2025-12-05T18:45:59+01:00
17:53
NASA wysyła w kosmos potężny teleskop. Będzie szukał obcych
Aktualizacja: 2025-12-05T17:53:08+01:00
17:49
Polskie lotnisko wróciło po przerwie. Przyjmie więcej samolotów
Aktualizacja: 2025-12-05T17:49:31+01:00
17:25
Skąd wziąć choinkę na święta? Miasto ma oryginalny pomysł
Aktualizacja: 2025-12-05T17:25:21+01:00
17:24
Total War wraca do średniowiecza. Biorę urlop
Aktualizacja: 2025-12-05T17:24:58+01:00
16:15
Elon Musk słono zapłaci. Unia Europejska przestaje się cackać
Aktualizacja: 2025-12-05T16:15:17+01:00
15:55
Twórca Linuxa o Elonie Musku. Nie owija w bawełnę
Aktualizacja: 2025-12-05T15:55:01+01:00
15:32
Ukraiński dron upolował jednorożca. Rzadki MiG-29K zestrzelony
Aktualizacja: 2025-12-05T15:32:42+01:00
14:52
Kupujesz telewizor na Święta? Oto co naprawdę warto wybrać
Aktualizacja: 2025-12-05T14:52:12+01:00
14:20
Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery. Streaming wchodzi w nową erę
Aktualizacja: 2025-12-05T14:20:15+01:00
13:35
Najlepszy czytnik e-booków na Święta. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-12-05T13:35:11+01:00
13:21
Zuckerberg przepalił miliardy, teraz się wycofuje. Będą uczyć o tym w podręcznikach
Aktualizacja: 2025-12-05T13:21:11+01:00
13:14
Niemieckie myśliwce nad Polską. Będą pilnować kluczowego regionu
Aktualizacja: 2025-12-05T13:14:38+01:00
12:50
Święta poza schematem. Zaskocz bliskich prezentami Ninja, dającymi radość cały rok
Aktualizacja: 2025-12-05T12:50:35+01:00
11:48
Podsumowanie YouTube 2025 już w Polsce. Możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-12-05T11:48:55+01:00
11:17
Nowe zdjęcie komety 3I/Atlas. Najlepsze do tej pory
Aktualizacja: 2025-12-05T11:17:19+01:00
10:25
Znowu leży część internetu. To zaczyna być niebezpieczne
Aktualizacja: 2025-12-05T10:25:24+01:00
10:10
Nie Słońce, lecz supernowa? Szokujący trop w sprawie uziemienia Airbusa A320
Aktualizacja: 2025-12-05T10:10:28+01:00
9:29
Sprawdzasz, czy ktoś pisze brednie w internecie? Cyk, odmowa wizy do USA
Aktualizacja: 2025-12-05T09:29:13+01:00
9:01
Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele
Aktualizacja: 2025-12-05T09:01:01+01:00
8:53
Prezenty dla fana technologii na święta. Te gadżety zrobią robotę
Aktualizacja: 2025-12-05T08:53:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA