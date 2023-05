Robotyczny wąż NASA będzie szukać śladów życia na lodowym księżycu Saturna

Przy pomocy EELS NASA chce zajrzeć pod powierzchnię lodu i zbadać to co znajduje się w wodzie. Aby tego dokonać, robot, który tam dotrze, musi być w stanie zarówno wślizgnąć się do pęknięć w lodowej skorupie, jak i przepłynąć przez oceany, które są pod nią. Nikt jeszcze nigdy nie próbował czegoś takiego poza Ziemią. Oczywiście umiejętności robota mogą okazać się niezwykle przydatne również gdzie indziej. Na Marsie może się on przydać do eksploracji tamtejszych czap lodowych. Na Ziemi mógłby być znakomitym narzędziem do badania lodowców.