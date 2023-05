Chcą zbudować na Księżycu coś wielkiego. Srebrny Glob aż się prosi o taki obiekt

Daleka strona Księżyca jest także chroniona przed Słońcem, choć nie przez cały czas. Wszystkie te cechy sprawiają, że można zaryzykować stwierdzenie, iż jest to najbardziej zaciszne pod względem radiowym, miejsce w całym Układzie Słonecznym. Jest tak dlatego, że żadna inna planeta ani jej księżyc nie ma jednej strony, która jest stale zwrócona w stronę Ziemi tak jak nasz satelita. To idealne miejsce do prowadzenia badan z dziedziny radioastronomii. O potencjalnej roli naszego naturalnego satelity w przyszłych badaniach kosmosu dyskutowano niedawno na spotkaniu brytyjskiego Royal Society. Na nim właśnie, astronom Jack Burns nazwał daleką stronę Księżyca: