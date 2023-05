Jeżeli poza Ziemią istnieje życie, to właśnie tam. Te miejsca wytypowali naukowcy w naszym układzie

Jeszcze 20 lat temu, naukowcy zakładali, że księżyce odległych planet składają się ze skał i lodu wodnego. Pomimo zimna panującego na ich powierzchni pozbawionej atmosfery, posiadają one źródło ciepła, jakim specyficzny izotop aluminium-26. Jego cechą szczególna jest to, że w procesie jego rozpadu atomowego wyzwalana jest duża ilość ciepła. Ten proces sprawiał, że przez pierwsze 10 milionów lat swojego istnienia, gdy Układ Słoneczny dopiero się formował, lód wodny obecny na księżycach takich planet jak Jowisz czy Saturn roztopił się do postaci płynnej, a następnie zaczął z powrotem zamarzać od góry. To doprowadziło do powstania lodowych czas skuwających powierzchnię tych ciał niebieskich, pod powierzchnią których, jak się okazuje, cały czas istnieją oceany płynnej wody.