Eksperyment potwierdza, że źródłem życia na Ziemi jest energia słoneczna. Zapomnijcie, co czytaliście w podręcznikach

Od tego czasu jednak nasze pojęcie o powstawaniu aminokwasów jest dużo większe i wiąże się ze znacznie bardziej skomplikowanym obrazem. Według ostatnich badań metan i amoniak nie były wcale tak obfite w ziemskiej atmosferze przed miliardami lat, jak zakładano. Według naukowców, zamiast nich znacznie większa była natomiast obecność dwutlenku węgla i molekularnego azotu. Co prawda te związki również mogą prowadzić do powstania aminokwasów, jednak wtedy ich ilość jest znacznie mniejsza.



Skoro nie mieszanina odpowiednich pierwiastków zasilana energią z błyskawic, to co, zamiast niej, mogło być źródłem życia na Ziemi? Naukowcy proponowali wiele alternatywnych odpowiedzi. Rozważano np. promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze Słońca albo fale uderzeniowe z uderzeń meteorów.