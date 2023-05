Naukowcy odkryli dziwne symetrie. Chronią Ziemię przed zderzeniem z innymi planetami

Oznacza to, że jeśli początkowa niepewność co do pozycji planety wynosi przykładowo 15 metrów, 10 milionów lat później ta niepewność wynosiłaby 150 metrów. Po upływie 100 milionach lat niepewność co do pozycji planety wynosiłaby już 150 milionów kilometrów, co odpowiada odległości między Ziemią a Słońcem. Innymi słowy, wyliczenie położenia planety staje się w takim przypadku po prostu niemożliwe.