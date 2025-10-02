#B69AFF
Odczytali stare dane i ich zamurowało. Księżyc Saturna kryje życie?

Sonda Cassini wraca w wielkim stylu. Jej dane ujawniają związki mogące potwierdzać, że poza nami we Wszechświecie może istnieć życie.

Marcin Kusz
Jest życie na Enceladusie? Cassini zostawiła mocny trop
Najnowsze analizy danych z misji Cassini rzucają nowe światło na jeden z najbardziej intrygujących księżyców w Układzie Słonecznym. Naukowcy wykryli w pióropuszach lodowych Enceladusa ślady związków organicznych, które mogły powstać w wyniku podwodnych procesów hydrotermalnych. Czy to znak, że głęboko pod jego powierzchnią może istnieć życie?

Ślady życia ukryte w lodowym pióropuszu

Choć misja Cassini zakończyła się w 2017 r., to jej dane nadal są źródłem wielu ekscytujących odkryć. Tym razem naukowcy zidentyfikowali nowe grupy związków organicznych w świeżo wyrzuconych ziarnach lodu, które pochodzą bezpośrednio z podpowierzchniowego oceanu Enceladusa. Wcześniejsze badania skupiały się na starszych cząstkach obecnych w pierścieniu E Saturna, które mogły być zmienione przez promieniowanie kosmiczne. Nowe analizy dotyczą materiału zebranego podczas szybkiego przelotu sondy Cassini w 2008 r., kiedy to urządzenia badawcze zarejestrowały dane przy rekordowej prędkości niemal 18 km/s.

W wyniku tej analizy naukowcy wykryli cząsteczki zawierające grupy aromatyczne, estry, etery, związki alifatyczne oraz struktury z atomami azotu i tlenu. Co istotne, wiele z nich nie było dotąd obserwowanych ani w starszych danych Cassini, ani w analizach materiału z pierścienia E. Odkryto m.in. alkeny, aldehydy, a także struktury, które mogą przypominać fragmenty związków biologicznie istotnych, takich jak pierścienie aromatyczne z grupami etylowymi.

To właśnie ta różnorodność sugeruje, że procesy chemiczne wewnątrz Enceladusa mogą być zbliżone do tych, jakie zachodzą w hydrotermalnych kominach na dnie oceanów Ziemi, czyli w środowiskach, które na naszej planecie sprzyjają powstawaniu życia.

Skąd pochodzą te cząsteczki?

Źródłem analizowanego materiału są gejzery lodowe, które Enceladus wyrzuca przez pęknięcia w swojej skorupie w rejonie tzw. tygrysich pasów. Materiał ten pochodzi bezpośrednio z podpowierzchniowego oceanu, który kontaktuje się ze skalistym jądrem księżyca. Taka konfiguracja sprzyja intensywnym reakcjom chemicznym, szczególnie tym napędzanym przez ciepło i minerały. Co w tym wszystkim niezwykle istotne, w świeżo wyrzuconych cząstkach nie wykryto charakterystycznych dla starych próbek sygnałów, czyli tzw. klastrów wodnych, które mogą maskować inne związki.

Dotychczas na Enceladusie wykryto 5 z 6. podstawowych pierwiastków niezbędnych do życia – węgiel, wodór, azot, tlen i fosfor. Teraz do tej układanki dochodzą coraz bardziej złożone związki organiczne. Ich obecność w świeżych ziarnach lodu, które przeszły przez ocean, sugeruje, że ten niewielki księżyc Saturna może mieć wszystkie składniki potrzebne do powstania życia. Albo już coś w sobie ukrywa. Dokonane przez naukowców analizy wskazują, że cząsteczki te nie pochodzą z procesów abiotycznych zachodzących w przestrzeni kosmicznej, lecz są najpewniej produktem aktywnej chemii hydrotermalnej zachodzącej wewnątrz Enceladusa.

Czy znajdziemy tam życie? Odpowiedź na to pytanie wciąż pozostaje otwarta, ale nowe dane dostarczają silnych przesłanek, że Enceladus jest jednym z najlepszych miejsc do poszukiwań życia poza Ziemią. Kolejna misja, tym razem z próbnikami gotowymi do analizy izotopowej i sekwencjonowania cząsteczek, mogłaby rozwiać wszystkie wątpliwości. Albo chociaż część z nich.

Marcin Kusz
02.10.2025 06:01
Tagi: Enceladusksiężyc SaturnaSaturnsonda CassiniŻycie pozaziemskie
