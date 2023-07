Szansa na kontakt z obcymi wzrosła stukrotnie. Przełomowe badanie

Badanie zostało zaprezentowane na konferencji geochemicznej Goldschmidt w Lyonie we Francji. Jest to ważny krok naprzód w poszukiwaniu życia poza Ziemią, ponieważ pokazuje, że nie musimy ograniczać się tylko do planet z ciekłą wodą na powierzchni. Możemy także szukać planet z podziemnymi oceanami, które mogą być siedliskiem dla egzotycznych form życia. Aby to zrobić, potrzebujemy jednak zaawansowanych technologii i instrumentów, które pozwolą nam wykryć i zbadać te planety.



Może kiedyś będziemy mogli odwiedzić te obce światy i zobaczyć, co się tam dzieje pod lodem. A może nawet spotkać tam inteligentne istoty, które będą chciały się z nami porozumieć. Kto wie, co nas czeka w nieskończonym kosmosie?