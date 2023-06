NASA właśnie odzyskała 98 proc. moczu i potu astronautów. Ten obrzydliwy rekord jest bardzo ważny

Może się to wydawać nieco obrzydliwe, ale jest to wielki krok naprzód dla przyszłych misji kosmicznych. NASA poinformowała, że na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) udało się osiągnąć 98-procentowy poziom odzysku wody z moczu i potu astronautów. To oznacza, że astronauci mogą pić wodę, która została oczyszczona i przefiltrowana tak, że jest czystsza niż ta, którą pijemy na Ziemi.