REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Rosja odpala atomowego nosiciela dronów podwodnych. Przerażające

Nowy okręt podwodny Rosji może przenosić drony nuklearne Posejdon. Chabarowsk został oficjalnie zaprezentowany w Siewierodwińsku.

Marcin Kusz
Rosyjski okręt z dronami nuklearnymi
REKLAMA

Na oczach rosyjskiej elity wojskowej do wody spłynął Chabarowsk, czyli nowy atomowy okręt podwodny. To pierwszy okręt z serii nosicieli nuklearnych torped zdolnych do rażenia celów z dystansu międzykontynentalnego. Moskwa nie ukrywa, że to demonstracja siły.

REKLAMA

Rosyjski niszczyciel w nowym wydaniu

Jak czytamy na łamach portalu Army Recognition, w jednej z najpilniej strzeżonych stoczni Rosji, w Siewierodwińsku, uroczyście zwodowano okręt Chabarowsk, czyli potężną jednostkę o napędzie atomowym, która nie przypomina klasycznych nosicieli rakiet balistycznych. Jej zadaniem jest przenoszenie i obsługa podwodnych dronów uderzeniowych Posejdon, czyli zrobotyzowanych torped zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych i operowania na głębokościach oraz dystansach, które dotąd pozostawały poza zasięgiem standardowych systemów broni.

Choć Rosja nie ujawnia szczegółowych parametrów technicznych Chabarowska, to mówi się, że może to być okręt projektu 09851. Oznacza to platformę wyspecjalizowaną nie w odpalaniu rakiet, ale w dyskretnym przemieszczaniu się i uruchamianiu broni nowej generacji. Wbrew tradycyjnym schematom, okręt ten może działać jako matka dla autonomicznych dronów uderzeniowych, pozostających jednocześnie poza zakresem obecnych umów rozbrojeniowych.

Strategiczna broń Rosji w dobie wojny hybrydowej

Nowy okręt to istotny element rosyjskiej strategii odstraszania. Dzięki zdolnościom do działania w głębokich wodach i nietypowym trajektoriom dronów, Chabarowsk staje się trudnym celem dla sił NATO. Działa w rejonach, gdzie Zachód ma ograniczoną obecność pod wodami, m.in. na Arktyce i na Pacyfiku. Konstrukcja okrętu wskazuje, że Rosja stawia na koncentrację siły. Zamiast dziesiątek mniejszych nosicieli, jeden duży, silnie chroniony okręt ma pełnić rolę głównej platformy uderzeniowej z głębin. To przeciwieństwo podejścia USA i państw NATO, które testują rozproszone systemy bezzałogowe.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Jednym z najbardziej niepokojących aspektów programu jest to, że broń ta nie mieści się w dotychczasowych ramach prawnych kontroli zbrojeń. Drony nie są rakietami balistycznymi. Nie podlegają więc żadnemu z istniejących układów o rozbrojeniu nuklearnym. To tworzy zupełnie nową przestrzeń niepewności w relacjach międzynarodowych.

Obecność Chabarowska na wodach oceanicznych z całą pewnością zmusi NATO do przemyślenia strategii wykrywania, odstraszania i reagowania. A przynajmniej powinna. Jednym z możliwych kierunków jest budowa nowych sieci sonarowych oraz czujników morskich, które mogłyby identyfikować ruchy powolnych, ale groźnych dronów nuklearnych.

REKLAMA
Marcin Kusz
09.11.2025 07:33
Tagi: Drony wojskoweOkrętyRosja
Najnowsze
7:22
Mikroskopijny chip działa w środku piekła. Trafi do reaktorów
Aktualizacja: 2025-11-09T07:22:00+01:00
7:11
Stworzyli sztuczny liść. Pomoże naszej planecie
Aktualizacja: 2025-11-09T07:11:00+01:00
7:01
Testuję Oppo Find X9 Pro. Samsungu, Apple'u - zaczynam się o was bać
Aktualizacja: 2025-11-09T07:01:00+01:00
17:00
H2O w 3I/ATLAS - większy przełom, niż się wydaje. Woda z innego świata 
Aktualizacja: 2025-11-08T17:00:00+01:00
16:50
W Polsce przybywa elektrośmieci. Dziękujemy, Big Techu
Aktualizacja: 2025-11-08T16:50:00+01:00
16:40
Obce służby mogą zniszczyć ci życie w jednej chwili. To nie wizja, to stan faktyczny
Aktualizacja: 2025-11-08T16:40:00+01:00
16:30
Polska a kosmos - polityka technologicznej suwerenności 
Aktualizacja: 2025-11-08T16:30:00+01:00
16:20
YouTube nie działa? To nie awaria, lecz nowe zabezpieczenia
Aktualizacja: 2025-11-08T16:20:00+01:00
16:10
iPhone 18 i aparat, który ma być 'wow'. Czy tym razem Apple naprawdę zaskoczy?
Aktualizacja: 2025-11-08T16:10:00+01:00
16:00
Sytuacja z Elonem Muskiem staje się abstrakcyjna. To parodia technokracji
Aktualizacja: 2025-11-08T16:00:00+01:00
9:00
Ranking najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia - TOP 10 [ranking 2026]
Aktualizacja: 2025-11-08T09:00:00+01:00
7:50
Stworzyliśmy świecące nanocząstki. Zobaczą to, czego nie widać
Aktualizacja: 2025-11-08T07:50:00+01:00
7:40
Wiatraki na morzu nie wytrzymują. Mamy potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-08T07:40:00+01:00
7:30
Matematycznie rozkminili jak powstają stalagmity. Mają wzór
Aktualizacja: 2025-11-08T07:30:00+01:00
7:20
Nowa era w diagnostyce oczu. Przełomowy wynalazek naszych inżynierów
Aktualizacja: 2025-11-08T07:20:00+01:00
7:10
Jeden wiatrak może zabić 11 istnień. Chcą to wreszcie zmienić
Aktualizacja: 2025-11-08T07:10:00+01:00
7:00
iPhone 17 Pro Max po miesiącu - recenzja. Duży może dłużej, dużo dłużej
Aktualizacja: 2025-11-08T07:00:00+01:00
20:31
Proszę pana, ja to mam dyplom w telefonie. Dzięki Sejmowi
Aktualizacja: 2025-11-07T20:31:23+01:00
20:25
Składany iPhone bez Face ID. Apple wyciąga stary patent
Aktualizacja: 2025-11-07T20:25:53+01:00
19:07
Nasze Tatry w najlepszej grze transportowej na świecie. Duma
Aktualizacja: 2025-11-07T19:07:04+01:00
18:54
Zorza polarna nad Polską. Będzie szansa na niesamowity widok
Aktualizacja: 2025-11-07T18:54:38+01:00
18:42
Meta AI z Vibes już w Polsce. Łatwe filmiki AI zepsują nam sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T18:42:24+01:00
18:04
Vivo X300 podbija polski rynek - fotograficzne sztandarowce z optyką Zeissa
Aktualizacja: 2025-11-07T18:04:19+01:00
17:52
Mam Realme GT 8 Pro i ruszam cykać fotki. Wyszło coś pięknego
Aktualizacja: 2025-11-07T17:52:41+01:00
16:53
3I/Atlas to próba generalna ludzkości. "Musimy wysłać statek"
Aktualizacja: 2025-11-07T16:53:10+01:00
16:33
Otwierają wszystkie paczki Shein na lotnisku. Służby robią haul
Aktualizacja: 2025-11-07T16:33:14+01:00
16:23
iPhone 17 Pro jeszcze nie był tak tani. Promocja podbija sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T16:23:59+01:00
15:42
Najciekawsza przeglądarka wita się z Androidem. Wywalam Chrome
Aktualizacja: 2025-11-07T15:42:27+01:00
15:31
Lotnisko prosi pilotów o przerwę. "Samolot co 4 minuty nad głową"
Aktualizacja: 2025-11-07T15:31:43+01:00
15:17
Kometa 3I/Atlas wydłuża listę zagadek. Powodem nowe zdjęcie
Aktualizacja: 2025-11-07T15:17:17+01:00
15:00
mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych
Aktualizacja: 2025-11-07T15:00:23+01:00
13:52
Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł
Aktualizacja: 2025-11-07T13:52:24+01:00
13:10
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować
Aktualizacja: 2025-11-07T13:10:19+01:00
12:39
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię
Aktualizacja: 2025-11-07T12:39:38+01:00
11:59
Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami
Aktualizacja: 2025-11-07T11:59:13+01:00
11:37
Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca
Aktualizacja: 2025-11-07T11:37:29+01:00
11:09
Rafał Brzoska nie odpuści Facebookowi. "Ktoś musi to wygrać"
Aktualizacja: 2025-11-07T11:09:36+01:00
9:47
iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy
Aktualizacja: 2025-11-07T09:47:08+01:00
9:14
PKP Intercity klei pociągi. Wyjadą gąsienice, żebyście nie zostali na peronie
Aktualizacja: 2025-11-07T09:14:13+01:00
9:00
Szef OpenAI mówi, że musi zastąpić go bot. "Inaczej będzie mi wstyd"
Aktualizacja: 2025-11-07T09:00:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA