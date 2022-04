SLS wraca do hangaru po nieudanym teście. Artemis 1 nie wystartuje w terminie

Oznacza to, że cały harmonogram się sypie. Po przetransportowaniu do hangaru rakieta spędzi w hangarze co najmniej kilka tygodni, po czym będzie musiała wrócić na stanowisko startowe i ponownie poddać się testowi. Opóźnienie o kilka tygodni oznacza, że rakieta nie będzie gotowa do startu misji Artemis 1 w planowanym terminie, tj. w pierwszej połowie czerwca. Oznacza to przesunięcie lotu w kierunku Księżyca na przełom czerwca i lipca.