Wielka księżycowa rakieta SLS wyjechała na światło dzienne. Po ponad 10 latach opóźnień

Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. O ile SLS faktycznie może w krótkim terminie pozwolić ludziom wrócić na Księżyc, to docelowo będzie całkowicie nieopłacalny. Wspomniany wyżej koszt oscylujący w rejonach 4 miliardów dolarów nawet jeżeli zmniejszy się o połowę, nie będzie w stanie konkurować ze Starshipem rozwijanym przez SpaceX. Elon Musk pytany o swój długofalowy cel przekonywał niedawno, że aby umożliwić realizację załogowych lotów na Marsa będzie musiał obniżyć koszt wysłania jednego Starshipa na orbitę do 10 milionów dolarów. Tej kwoty nijak nie da się porównać do 4 miliardów dolarów. Oczywiście można zakładać, że Musk jest przesadnym optymistą. Jednak jeżeli start Starshipa będzie kosztował 100 czy 200 mln dol. to wciąż będzie to znacznie mniej niż koszt jednego SLSa. A im mniej SLSów będzie potrzebnych, tym wyższy będzie koszt każdego egzemplarza.