Promocje do 60 proc. Duże rabaty na projektory, odkurzacze, roboty i zegarki na Black Friday

Sklep Zigbuy.pl organizuje kolejną promocję zgodną z mottem Sprytne technologie w sprytnych cenach. Tym razem z okazji Black Friday, który trwa na tej platformie cały tydzień. Sklep internetowy jest znany z domowej elektroniki w rozsądnej cenie, koncentrując się na urządzeniach ze średniej oraz przystępnej półki. W Zigbuy.pl możemy nabyć z produkty znanych marek jak Narwal, JIGOO, Motorola, Samsung, Braun czy ETOE, a nowe promocje sprawiają, że stosunek ceny do możliwości wypada bardzo korzystnie.

W promocji Tydzień Black Friday na Zigbuy.pl oszczędności wynoszą ponad 60%. Do tego dochodzą kody rabatowe.

Świetnym przykładem wielkiej obniżki w ramach Black Friday jest rower elektryczny FORIDE V1 w rozmiarze M, wyposażony w akumulator Samsung 36V 10,5 Ah. Sugerowana cena producenta na ten jednoślad wynosi 5999 zł, natomiast podczas Tygodnia Black Friday rower można nabyć za 1999 zł. Oszczędność wynosi więc aż 4000 zł.

Promocja na rower FORIDE V1 z rabatem 60%

Co najlepsze, oszczędność można dodatkowo powiększyć uniwersalnymi kodami, aktywnymi na czas wyprzedaży Black Friday, dla każdego zamówienia. Te kody to odpowiednio ZGB25BF7, ZGB25BF5 oraz ZGB25BF4, do wykorzystania w zależności od rodzaju i typu zakupów:

ZGB25BF4 - 4% zniżki, kod dla każdego na powitanie

ZGB25BF5 - 5% zniżki za zakupy powyżej 1000 zł

ZGB25BF7 - 7% zniżki za zakupy 2 dowolnych produktów

Kody nie łączą się. Sklep Zigbuy.pl gwarantuje szybką dostawę w 48h, dwuletnią gwarancję na każdy produkt oraz proste zwroty w 14 dni. Polscy klienci docenią możliwość płatności nie tylko uniwersalnymi standardami takimi jak PayPal czy PayU, ale również naszym krajowym BLIKIEM.

W promocji Tydzień Black Friday na Zigbuy.pl przecenione zostały dziesiątki produktów z rozmaitych kategorii: roboty sprzątające, odkurzacze, projektory, telefony, smart zegarki, rowery elektryczne, głośniki, frytkownice beztłuszczowe i tak dalej. Wszystkie oferty znajdziecie w tym miejscu:

Zigbuy.pl razem ze Spider’s Web przygotował dla was dodatkowe promocje z unikalnymi kodami.

Dzięki kodowi spidersweb5 możecie nałożyć dodatkowe rabaty na przecenione produkty, biorące udział w wyprzedaży. Wśród takich sprzętów znajduje się:

JIGOO C200 - odkurzacz bezprzewodowy o masie 2,2 kg, z mocą ssania wynoszącą 23 KPa. Silnik 350W zapewnia odpowiednią skuteczność działania, z kolei czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 40 minut – wystarczy, aby posprzątać całe mieszanie bez konieczności podładowywania akumulatora. Kontrolę nad urządzeniem zapewnia duży ekran LED zintegrowany z fizycznymi przyciskami.

Główna szczotka została wyposażona z zielone diody, ułatwiające dostrzeżenie trudno widocznych nieczystości. Z kolei pięciowarstwowy filtr HEPA gwarantuje, że zgromadzony brud pozostanie odizolowany od domowników. IGOO C200 jest sprzedawany w zestawie z mocowaniem ściennym oraz zestawem szczotek: główną z LED, do kurzu 2 w 1 praz szczelinową.

Główne zalety:

Działa 40 minut na jednym ładowaniu

W zestawie z mocowaniem i różnymi szczotkami

Główna szczotka z podświetleniem LED

Ekran LED oraz przyciski sterujące

Może być używany jako mały odkurzacz ręczny

Cena: 499,00 zł 369,00 zł 350,55 zł z kodem spidersweb5

350,55 zł z kodem Oferta ważna do: 30.11

Narwal Freo S - to robot sprzątający z przystępnej kategorii cenowej, potrafiący odkurzać oraz mopować podłogi. Świetne jest to, że w tej cenie jest sprzedawany razem ze stacją dokującą, która nie tylko pełni rolę ładowarki, ale również posiada własny, bardzo pojemny zbiornik na nieczystości. Worek jest tak duży (3,5l), że można go wymieniać raz na 180 dni!

W tej kategorii cenowej za zaletę należy również uznać siłę ssania, wynoszącą 8000 Pa. Narwal Freo S działa w trybach standardowym, mocnym, cichym (przydatny nocą) oraz dywanowym. Robot mopuje też podłogi, korzystając z klasycznej tacki mopującej, nasączanej czystą wodą z wyjmowanego zbiorniczka wewnątrz samego urządzenia. Do tego Freo S pokonuje przeszkody do 20 mm, przemieszczając się przez progi.

Główne zalety:

Stacja dokująca z pojemnym zbiornikiem na brud

Worek na śmieci można wymieniać raz na 180 dni

Niezła siła ssąca w tej cenie: 8000 Pa

Funkcja mopowania tacką nasączaną wodą

Dodatkowy tryb cichy, mocny oraz dywanowy

Cena: 1299,00 zł 839,00 zł 797,05 zł z kodem spidersweb5

797,05 zł z kodem Oferta ważna do: 01.12

Motorola Moto Watch 120 – to inteligentny zegarek, który ma wszystko, co potrzebne, bez przepłacania. Śledzi zdrowie, monitorując parametry takie jak sen, tętno, kroki czy natlenienie krwi. Ma ponad 100 rodzajów aktywności fizycznej do rejestrowania, w tym część rozpoznaje automatycznie. Do tego jest kompatybilny z Androidem oraz iOS, umożliwiając sterowanie przy pomocy systemowego asystenta.

Gigantyczną zaletą tego modelu jest wielki, okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala, wyświetlający treści w rozdzielczości 466 na 466 pikseli. Moto Watch 120 działa przy tym do 10 dni na jednym ładowaniu, co za tym idzie, bez problemu możemy ładować go raz na tydzień. Warto dodać, że zegarek ma własny moduł GPS, pozwalający określać lokację oraz rejestrować pokonane trasy bez smartfonu.

Największe zalety:

Wielki ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala

Stylowy kobiecy design

Do 10 dni działania na jednym ładowaniu

Wszystkie oczekiwane funkcje zdrowia i fitness

Wbudowany moduł GPS

Kompatybilność z Androidem oraz iOS

Można z nim pływać, kąpać się i brać prysznic (IP68)

Cena: 419,00 zł 379,00 zł 350,55 zł z kodem spidersweb5

350,55 zł z kodem Oferta ważna do: 01.12

ETOE Seal Pro – przenośny projektor o bardzo przyzwoitej jasności, wynoszącej 1000 ANSI lumenów. Z takim parametrem urządzenie pozwala na komfortowe seanse nie tylko w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach, ale również salonie, sypialni czy garażu w środku dnia. Do tego po zachodzie słońca możemy raczyć się kinem plenerowym, bez konieczności czekania na nastanie późnego wieczora. ETOE Seal Pro wyświetla obraz w rozdzielczości 1080p.

Projektor napędza uniwersalny system Google TV, gwarantujący dostęp do tony aplikacji: Netflixa, HBO GO, YouTube, Disney+ i wiele, wiele więcej. Na urządzeniu zainstalujemy też aplikacje od rozgrywki w chmurze, jak GeForce NOW. Później wystarczy podłączyć pada przez Bluetooth albo gniazdo USB i gotowe – można grać. Także w ogrodzie czy na balkonie. Z kolei dzięki funkcjom auto focus oraz auto keystone nie musimy tracić czasu na kalibrację po każdym przeniesieniu projektora w nowe miejsce.

Największe zalety:

Wbudowane głośniki, Bluetooth, WiFi i pilot - pełen pakiet

Przyzwoite 1000 ANSI lumenów jasności

Rzut do 150 cali przekątnej, w jakości 1080p

Seanse plenerowe nie tylko w gęstym mroku

W pomieszczeniach da radę również za dnia

Google TV z toną aplikacji. Nie tylko do seriali

Cena: 1499,00 zł 1209,00 zł 1148,55 zł z kodem spidersweb5

1148,55 zł z kodem Oferta ważna do: 01.12

Promocje z okazji Tygodnia Black Friday na Zigbuy.pl potrwają do 1 grudnia, ale część z nich jest dostępna wyłącznie przez określony czas. Dlatego warto regularnie odwiedzać sklep.

Szymon Radzewicz 28.11.2025 10:54

