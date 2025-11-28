Finał Black Weeks na Allegro. Na piątek dowieźli prawdziwe perełki

Ładowanie...

Nadszedł dzień, na który wszyscy czekaliśmy - Allegro odpaliło finałowe promocje na Black Friday. Wśród nich znalazł się absolutny killer cenowy: Nintendo Switch 2 z Mario Kart World, czyli jedna z najgłośniejszych premier roku w najniższej cenie od chwili debiutu. Platforma dorzuciła też solidne przeceny na sprzęty Dyson, czytniki Onyx Boox, soundbary Samsunga czy budżetowe tablety, które idealnie sprawdzą się pod choinką. Oto pełna lista okazji, na które naprawdę warto rzucić okiem, zanim wyprzedadzą się do ostatniej sztuki.

REKLAMA

Czytnik ebook Onyx BooX Note AIR 4C 64 GB 10,3 cali czarny za 1699 zł (-12 proc.)

Onyx Boox Note Air 4C to czytnik i cyfrowy notatnik w jednym, stworzony dla osób, które dużo czytają, piszą i chcą ograniczyć ilość zużywanego papieru. Kolorowy ekran E-Ink Kaleido 3 jest przyjazny dla oczu i wiernie oddaje ilustracje, co świetnie sprawdza się przy lekturze magazynów, komiksów i podręczników. Urządzenie zachwyca także narzędziami do notowania - od warstw i kolorowych piór po konwersję pisma ręcznego i pracę na dwóch aplikacjach jednocześnie. Dzięki wytrzymałej baterii, aluminiowej obudowie i obsłudze chmury to sprzęt, który szybko staje się "centrum życia" dla każdego fana literatury i produktywności. W tej promocji to znakomita inwestycja dla osób szukających e-notatnika na lata.

Czytnik ebook Onyx BooX Note AIR 4C 64 GB 10,3 cali czarny za 1699 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Czytnik ebook Onyx BooX Note AIR 4C 64 GB 10,3 cali czarny Allegro

Soundbar + subwoofer Samsung HW-Q930F/EN 540 W czarny za 1999 zł (-13 proc.)

Samsung HW-Q930F to soundbar, który zamienia salon w prywatne kino domowe. System 9.1.4 z głośnikami skierowanymi w górę potrafi stworzyć realistyczną scenę audio, a bezprzewodowy Dolby Atmos eliminuje konieczność prowadzenia kabli przez pokój. Subwoofer nowej generacji zapewnia głębokie, czyste basy, a dzięki Q-Symphony soundbar współpracuje z telewizorem, tworząc jedną spójną scenę dźwiękową. Zaawansowane funkcje AI analizują akustykę pomieszczenia i automatycznie dopasowują brzmienie do treści. Obecna promocja na Allegro to świetna okazja dla osób, które chcą wynieść swoje seanse filmowe na wyższy poziom - bez płacenia ceny rodem z premium audio.

Robot sprzątający Ezviz RE5 Plus 45 W biały za 699 zł (-46 proc.)

Ezviz RE5 Plus to robot sprzątający stworzony dla użytkowników, którzy nie mają zwierząt ani dużej liczby dywanów i rozglądają się za pierwszym robotem sprzątającym. Dzięki automatycznej stacji opróżniającej możesz zapomnieć o sprzątaniu nawet na 90 dni, co w tej cenie jest dużym atutem. Robot odkurza, zamiata i mopuje, a jego 4000 Pa mocy ssania radzi sobie dobrze z codziennym kurzem i okruszkami. Mapowanie LDS LiDAR zapewnia przewidywalną i logiczną trasę sprzątania, co ma znaczenie szczególnie w mniejszych mieszkaniach. Promocja Allegro czyni go idealnym wyborem dla osób, które chcą mieć czysty dom bez inwestowania w topowe, drogie modele.

Robot sprzątający Ezviz RE5 Plus 45 W biały za 799 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Robot sprzątający Ezviz RE5 Plus 45 W biały Allegro

Prostownica do włosów Dyson Airstrait 1600W Nikiel/Miedź za 1399 zł (-24 proc.)

Dyson Airstrait to unikalna prostownica wykorzystująca strumień powietrza zamiast klasycznych płytek grzewczych, co znacząco zmniejsza ryzyko uszkodzeń włosów. Jej konstrukcja automatycznie dostosowuje siłę nadmuchu, dzięki czemu działa ciszej i efektywniej - idealnie zarówno do codziennego wygładzania, jak i szybkiego odświeżenia fryzury. Wyświetlacz LCD ułatwia kontrolę parametrów pacy, a tryb Boost pozwala uzyskać bardziej wyrazisty efekt, gdy tego potrzebujesz. Wygodną funkcją jest także automatyczna pauza, która zatrzymuje pracę, gdy odkładasz urządzenie. Ta promocja sprawia, że Airstrait staje się świetnym wyborem dla osób chcących zadbać o włosy bez kompromisów.

Prostownica do włosów Dyson Airstrait 1600W Nikiel/Miedź za 1599 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Prostownica do włosów Dyson Airstrait 1600W Nikiel/Miedź Allegro

Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine z funkcją mycia 900W za 3799 zł (-14 proc.)

Dyson V16 Piston Animal Submarine to jedna z najmocniejszych propozycji marki i sprzęt, który łączy odkurzanie z funkcją mycia podłóg. System All Floors Cones Sense automatycznie dopasowuje moc do rodzaju nawierzchni, dzięki czemu świetnie radzi sobie zarówno z dywanami, jak i panelami. Stożkowe wałki skutecznie zapobiegają plątaniu włosów, co doceni każdy posiadacz dłuższych fryzur lub zwierząt domowych. W zestawie znajdziesz aż cztery przydatne końcówki, w tym elektroszczotkę i końcówkę szczelinową, co pozwala sprzątnąć całe mieszkanie bez schylania. Na Allegro pojawił się dzisiaj w obniżce, którą trudno będzie pobić przez kolejne tygodnie.

Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine z funkcją mycia 900W za 3799 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine z funkcją mycia 900W Allegro

Słuchawki bezprzewodowe nauszne Marshall Major IV czarne za 199 zł (-33 proc.) od godz. 14:00

Marshall Major IV to słuchawki, które łączą kultową estetykę marki z bardzo solidnym brzmieniem - a dzisiejsza promocja sprawia, że trudno przejść obok nich obojętnie. Ponad 80 godzin pracy na baterii i ładowanie bezprzewodowe czynią je jednym z najbardziej wytrzymałych modeli w klasie on-ear. Brzmienie pozostaje "marshallowe" w pełnym znaczeniu tego słowa: mocny bas, gładka średnica i wyraźna góra, idealne do rocka, elektroniki czy codziennego słuchania. Z kolei miękkie poduszki i zmodyfikowana ergonomia sprawiają, że nawet wielogodzinne sesje nie męczą uszu. W tej cenie trudno o słuchawki równie stylowe i praktyczne jednocześnie.

Słuchawki bezprzewodowe nauszne Marshall Major IV czarne za 239 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Słuchawki bezprzewodowe nauszne Marshall Major IV czarne Allegro

Tablet Blow BlackTAB8 8" 3 GB / 32 GB czarny za 248,88 zł (-16 proc.)

BlackTAB8 to kompaktowy tablet dla osób, które potrzebują prostego urządzenia do przeglądania internetu, oglądania filmów czy korzystania z podstawowych aplikacji. 8-calowy ekran IPS jest wystarczająco jasny do codziennego użytku, a obsługa LTE sprawia, że tablet może pełnić rolę podręcznego urządzenia mobilnego, również do rozmów po włożeniu karty SIM. Procesor czterordzeniowy i 3 GB RAM pozwalają korzystać z aplikacji bez większych opóźnień, a 32 GB pamięci da się łatwo rozszerzyć kartą microSD. Wbudowane GPS sprawia, że urządzenie może działać jako nawigacja samochodowa. W tej cenie to bardzo dobry wybór dla osób, które chcą prostego i taniego sprzętu do codziennych zadań.

REKLAMA

Tablet Blow BlackTAB8 8" 3 GB / 32 GB czarny

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 28.11.2025 08:15

Ładowanie...