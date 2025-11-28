REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Finał Black Weeks na Allegro. Na piątek dowieźli prawdziwe perełki

Promocje Allegro uderzają dziś najmocniej, bo obok Switcha 2 potaniały też topowe sprzęty Samsunga i Dysona. Taki zestaw obniżek zdarza się raz na cały rok.

Malwina Kuśmierek
Allegro Black Friday 2025
REKLAMA

Nadszedł dzień, na który wszyscy czekaliśmy - Allegro odpaliło finałowe promocje na Black Friday. Wśród nich znalazł się absolutny killer cenowy: Nintendo Switch 2 z Mario Kart World, czyli jedna z najgłośniejszych premier roku w najniższej cenie od chwili debiutu. Platforma dorzuciła też solidne przeceny na sprzęty Dyson, czytniki Onyx Boox, soundbary Samsunga czy budżetowe tablety, które idealnie sprawdzą się pod choinką. Oto pełna lista okazji, na które naprawdę warto rzucić okiem, zanim wyprzedadzą się do ostatniej sztuki.

REKLAMA

Czytnik ebook Onyx BooX Note AIR 4C 64 GB 10,3 cali czarny za 1699 zł (-12 proc.)

Onyx Boox Note Air 4C to czytnik i cyfrowy notatnik w jednym, stworzony dla osób, które dużo czytają, piszą i chcą ograniczyć ilość zużywanego papieru. Kolorowy ekran E-Ink Kaleido 3 jest przyjazny dla oczu i wiernie oddaje ilustracje, co świetnie sprawdza się przy lekturze magazynów, komiksów i podręczników. Urządzenie zachwyca także narzędziami do notowania - od warstw i kolorowych piór po konwersję pisma ręcznego i pracę na dwóch aplikacjach jednocześnie. Dzięki wytrzymałej baterii, aluminiowej obudowie i obsłudze chmury to sprzęt, który szybko staje się "centrum życia" dla każdego fana literatury i produktywności. W tej promocji to znakomita inwestycja dla osób szukających e-notatnika na lata.

Czytnik ebook Onyx BooX Note AIR 4C 64 GB 10,3 cali czarny za 1699 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Czytnik ebook Onyx BooX Note AIR 4C 64 GB 10,3 cali czarny
Allegro

Soundbar + subwoofer Samsung HW-Q930F/EN 540 W czarny za 1999 zł (-13 proc.)

Samsung HW-Q930F to soundbar, który zamienia salon w prywatne kino domowe. System 9.1.4 z głośnikami skierowanymi w górę potrafi stworzyć realistyczną scenę audio, a bezprzewodowy Dolby Atmos eliminuje konieczność prowadzenia kabli przez pokój. Subwoofer nowej generacji zapewnia głębokie, czyste basy, a dzięki Q-Symphony soundbar współpracuje z telewizorem, tworząc jedną spójną scenę dźwiękową. Zaawansowane funkcje AI analizują akustykę pomieszczenia i automatycznie dopasowują brzmienie do treści. Obecna promocja na Allegro to świetna okazja dla osób, które chcą wynieść swoje seanse filmowe na wyższy poziom - bez płacenia ceny rodem z premium audio.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Soundbar + subwoofer Samsung HW-Q930F/EN 540 W czarny
Allegro

Robot sprzątający Ezviz RE5 Plus 45 W biały za 699 zł (-46 proc.)

Ezviz RE5 Plus to robot sprzątający stworzony dla użytkowników, którzy nie mają zwierząt ani dużej liczby dywanów i rozglądają się za pierwszym robotem sprzątającym. Dzięki automatycznej stacji opróżniającej możesz zapomnieć o sprzątaniu nawet na 90 dni, co w tej cenie jest dużym atutem. Robot odkurza, zamiata i mopuje, a jego 4000 Pa mocy ssania radzi sobie dobrze z codziennym kurzem i okruszkami. Mapowanie LDS LiDAR zapewnia przewidywalną i logiczną trasę sprzątania, co ma znaczenie szczególnie w mniejszych mieszkaniach. Promocja Allegro czyni go idealnym wyborem dla osób, które chcą mieć czysty dom bez inwestowania w topowe, drogie modele.

Robot sprzątający Ezviz RE5 Plus 45 W biały za 799 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Robot sprzątający Ezviz RE5 Plus 45 W biały
Allegro

Prostownica do włosów Dyson Airstrait 1600W Nikiel/Miedź za 1399 zł (-24 proc.)

Dyson Airstrait to unikalna prostownica wykorzystująca strumień powietrza zamiast klasycznych płytek grzewczych, co znacząco zmniejsza ryzyko uszkodzeń włosów. Jej konstrukcja automatycznie dostosowuje siłę nadmuchu, dzięki czemu działa ciszej i efektywniej - idealnie zarówno do codziennego wygładzania, jak i szybkiego odświeżenia fryzury. Wyświetlacz LCD ułatwia kontrolę parametrów pacy, a tryb Boost pozwala uzyskać bardziej wyrazisty efekt, gdy tego potrzebujesz. Wygodną funkcją jest także automatyczna pauza, która zatrzymuje pracę, gdy odkładasz urządzenie. Ta promocja sprawia, że Airstrait staje się świetnym wyborem dla osób chcących zadbać o włosy bez kompromisów.

Prostownica do włosów Dyson Airstrait 1600W Nikiel/Miedź za 1599 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Prostownica do włosów Dyson Airstrait 1600W Nikiel/Miedź
Allegro

Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine z funkcją mycia 900W za 3799 zł (-14 proc.)

Dyson V16 Piston Animal Submarine to jedna z najmocniejszych propozycji marki i sprzęt, który łączy odkurzanie z funkcją mycia podłóg. System All Floors Cones Sense automatycznie dopasowuje moc do rodzaju nawierzchni, dzięki czemu świetnie radzi sobie zarówno z dywanami, jak i panelami. Stożkowe wałki skutecznie zapobiegają plątaniu włosów, co doceni każdy posiadacz dłuższych fryzur lub zwierząt domowych. W zestawie znajdziesz aż cztery przydatne końcówki, w tym elektroszczotkę i końcówkę szczelinową, co pozwala sprzątnąć całe mieszkanie bez schylania. Na Allegro pojawił się dzisiaj w obniżce, którą trudno będzie pobić przez kolejne tygodnie.

Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine z funkcją mycia 900W za 3799 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine z funkcją mycia 900W
Allegro

Słuchawki bezprzewodowe nauszne Marshall Major IV czarne za 199 zł (-33 proc.) od godz. 14:00

Marshall Major IV to słuchawki, które łączą kultową estetykę marki z bardzo solidnym brzmieniem - a dzisiejsza promocja sprawia, że trudno przejść obok nich obojętnie. Ponad 80 godzin pracy na baterii i ładowanie bezprzewodowe czynią je jednym z najbardziej wytrzymałych modeli w klasie on-ear. Brzmienie pozostaje "marshallowe" w pełnym znaczeniu tego słowa: mocny bas, gładka średnica i wyraźna góra, idealne do rocka, elektroniki czy codziennego słuchania. Z kolei miękkie poduszki i zmodyfikowana ergonomia sprawiają, że nawet wielogodzinne sesje nie męczą uszu. W tej cenie trudno o słuchawki równie stylowe i praktyczne jednocześnie.

Słuchawki bezprzewodowe nauszne Marshall Major IV czarne za 239 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Słuchawki bezprzewodowe nauszne Marshall Major IV czarne
Allegro

Tablet Blow BlackTAB8 8" 3 GB / 32 GB czarny za 248,88 zł (-16 proc.)

BlackTAB8 to kompaktowy tablet dla osób, które potrzebują prostego urządzenia do przeglądania internetu, oglądania filmów czy korzystania z podstawowych aplikacji. 8-calowy ekran IPS jest wystarczająco jasny do codziennego użytku, a obsługa LTE sprawia, że tablet może pełnić rolę podręcznego urządzenia mobilnego, również do rozmów po włożeniu karty SIM. Procesor czterordzeniowy i 3 GB RAM pozwalają korzystać z aplikacji bez większych opóźnień, a 32 GB pamięci da się łatwo rozszerzyć kartą microSD. Wbudowane GPS sprawia, że urządzenie może działać jako nawigacja samochodowa. W tej cenie to bardzo dobry wybór dla osób, które chcą prostego i taniego sprzętu do codziennych zadań.

REKLAMA
Tablet Blow BlackTAB8 8" 3 GB / 32 GB czarny
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Tablet Blow BlackTAB8 8" 3 GB / 32 GB czarny
Allegro
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
28.11.2025 08:15
Tagi: AllegroBlack FridaypromocjeZakupy online
Najnowsze
7:39
Konkurent Thermomiksa jeszcze nie był tak tani. Pędzę do Lidla
Aktualizacja: 2025-11-28T07:39:47+01:00
7:34
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-28T07:34:19+01:00
7:30
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-28T07:30:04+01:00
6:45
Nintendo Switch 2 jeszcze nie był tak tani. Gracze rzucili się na okazję
Aktualizacja: 2025-11-28T06:45:00+01:00
6:16
Okazało się, że diamenty to sensory kwantowe. Przełom pod mikroskopem
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:32+01:00
6:16
Policja ma laboratorium w kontenerze. Śmiejesz się, to zobacz co w środku
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:11+01:00
6:12
Kepler-56 pożarł własną planetę. Kanibal grasuje wśród gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-28T06:12:00+01:00
5:41
Znalazł tunel łączący czarne dziury. Broni go matematyka
Aktualizacja: 2025-11-28T05:41:49+01:00
20:56
Zrobili lokalizator dla całej rodziny. iOS? Android? Bez znaczenia
Aktualizacja: 2025-11-27T20:56:38+01:00
20:50
My tu gadu gadu, a ja tęsknię za GG. Messenger mnie wkurza
Aktualizacja: 2025-11-27T20:50:56+01:00
20:23
Czemu nie zainstalujesz Windowsa 11? Pół miliarda osób na nie
Aktualizacja: 2025-11-27T20:23:26+01:00
20:11
Bateria 10 000 mAh w smartfonie tuż tuż. Ci producenci są najbliżej
Aktualizacja: 2025-11-27T20:11:25+01:00
19:04
Zrobili zdjęcie, jak kurier z paczkami parkuje na chodniku. I się zaczęło
Aktualizacja: 2025-11-27T19:04:15+01:00
18:53
Mamy F35, nie mamy do nich rakiet. Kompromitujący stan się zmienia
Aktualizacja: 2025-11-27T18:53:45+01:00
18:12
Telefony Samsunga ze świetną zmianą. Galaxy w końcu w czerni
Aktualizacja: 2025-11-27T18:12:43+01:00
18:01
Gamingowy komputer na Black Friday. Oto nasze 5 propozycji od HIRO
Aktualizacja: 2025-11-27T18:01:21+01:00
17:51
Android ma nowy tryb hotspotu WiFi. Błyskawica, działa ze wszystkim
Aktualizacja: 2025-11-27T17:51:33+01:00
17:31
Jakość zdjęć w smartfonie wystrzeli. Jest przełom w technologii
Aktualizacja: 2025-11-27T17:31:13+01:00
16:59
Polski anioł stróż na Bałtyku za miliard złotych. Budowa ruszyła
Aktualizacja: 2025-11-27T16:59:39+01:00
16:09
Narwal Flow taniej o 40%. Ten robot zrewolucjonizował mopowanie
Aktualizacja: 2025-11-27T16:09:59+01:00
15:55
Operatorzy na Black Friday. Darmowe GB i tańszy abonament do wzięcia
Aktualizacja: 2025-11-27T15:55:09+01:00
15:27
mObywatel z obowiązkową aktualizacją. Kwestie bezpieczeństwa
Aktualizacja: 2025-11-27T15:27:28+01:00
15:17
Dzisiaj gramy w grę z buta. Kapitalny pomysł, chcę to
Aktualizacja: 2025-11-27T15:17:22+01:00
13:51
Jaki smart prezent dla partnera lub rodzica wybrać? Sprawdź promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-27T13:51:27+01:00
13:45
Brakuje mi już słów na Facebooka. To straszne, jak nakręca znieczulicę
Aktualizacja: 2025-11-27T13:45:26+01:00
13:18
Kawaleria powietrzna ma nowe śmigłowce. Te piękne maszyny powstają w Polsce
Aktualizacja: 2025-11-27T13:18:36+01:00
11:36
Marsjańskie diabły pyłowe mają sekret. Usłyszeliśmy je pierwszy raz w dziejach
Aktualizacja: 2025-11-27T11:36:39+01:00
11:14
RegioJet ma problem z nową trasą w Polsce. Czesi zaliczają wtopę
Aktualizacja: 2025-11-27T11:14:34+01:00
10:29
Idzie paczkowy armagedon. Mówią, co zrobili, żebyś dostał przesyłkę
Aktualizacja: 2025-11-27T10:29:12+01:00
9:58
Rosjanin wpadł w ręce polskich służb. Hakował sklepy z... TIR-a
Aktualizacja: 2025-11-27T09:58:44+01:00
9:55
Black Friday 2025: najlepsze promocje na elektronikę. Wybraliśmy hity
Aktualizacja: 2025-11-27T09:55:15+01:00
9:03
Polska tonie w śmieciach. Jest bardzo źle
Aktualizacja: 2025-11-27T09:03:08+01:00
9:00
Słuchawki Made for iPhone. Które modele Bowers & Wilkins mają certyfikat MFi i co to oznacza?
Aktualizacja: 2025-11-27T09:00:45+01:00
8:01
Unia chce twardego zakazu social mediów dla nieletnich. Nadchodzi trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2025-11-27T08:01:28+01:00
7:34
Sklepy internetowe wygryzają galerie handlowe. Spadki są dramatyczne
Aktualizacja: 2025-11-27T07:34:57+01:00
7:00
"Promki na Black Friday nie istnieją"? To zobacz te okazje na Allegro
Aktualizacja: 2025-11-27T07:00:00+01:00
6:17
Gwiazda z fałszywą metryką kręci się podejrzanie szybko. Nie powinna
Aktualizacja: 2025-11-27T06:17:42+01:00
6:13
Łazik na Marsie trafił na kosmiczny skarb. Pierwsza taka sytuacja w historii
Aktualizacja: 2025-11-27T06:13:00+01:00
6:11
Koniec z groszówkami? Nawet prezydent ma dość słynnego pytania
Aktualizacja: 2025-11-27T06:11:00+01:00
6:04
Nie chcą masztu koło domu. Głowa pęka, ale nie od promieniowania
Aktualizacja: 2025-11-27T06:04:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA