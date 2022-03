Nie zmienia to jednak faktu, że myśli o odległych futurystycznych misjach marsjańskich, czy nawet miastach na Marsie, ewidentnie Muska napędza do wykonywania kolejnych kroków na drodze do ich realizacji. Jeżeli zatem człowiek kiedykolwiek stanie na Marsie, w 2029 czy w 2089 roku, to będzie to w dużej mierze efektem pracy wykonywanej dzisiaj przez SpaceX. Pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość i czekać.