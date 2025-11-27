REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Telefony Samsunga ze świetną zmianą. Galaxy w końcu w czerni

Smartfony Samsunga niebawem zyskają sporą aktualizację oprogramowania, oznaczoną jako One UI 8.5. Następna wersja nakładki systemowej otrzyma ulepszenie, któremu podziękuje każdy posiadacz Galaxy.

Albert Żurek
Tryb ciemny Samsung ikony
REKLAMA

Nowość ma dotyczyć trybu ciemnego, który wreszcie zamieni większość elementów interfejsu na czarne (lub szare). W One UI 8.5 pojawi się możliwość zamiany ikon z jasnych na ciemne. Pokazano, jak ma to wyglądać w praktyce.

REKLAMA

Tryb ciemny One UI 8.5 dostosuje ikony oraz elementy interfejsu

To nie tak, że na smartfonach Samsunga w ogóle nie było możliwości zastosowania ciemnych ikon ekranu. Dotychczas wymagało to skorzystania z dodatkowego oprogramowania pozwalającego zmienić motyw na własny. Otwartość Androida tutaj oczywiście pomogła, ale lepiej, gdyby ikony dostosowały się do trybu ciemnego automatycznie.

W One UI 8.5 Samsung wreszcie o tym pomyślał. Krótki materiał wideo opublikowany przez użytkownika X o nicku Galaxy Techie pokazuje, że w nowej aktualizacji ikony są automatycznie dopasowywane do trybu. Jeśli korzystamy z jasnego, te pozostają domyślne, a jeśli aktywujemy tryb ciemny - zamieniają się na czarno-szare.

Rozwiązanie obecnie wpływa jednak tylko na określone ikony - głównie aplikacji systemowych Samsunga. Wdrożenie zatem jeszcze nie jest idealne, ale tego powinniśmy się spodziewać po wczesnych wersjach. Pamiętajmy, że nakładka One UI 8.5 wciąż jest w fazie tworzenia i nawet nie została wprowadzona do publicznych testów.

Na premierę, gdy One UI 8.5 trafi już na pierwsze telefony, efekt może być znacznie lepszy. Mówi się, że oprogramowanie trafi na rynek wraz z serią Samsung Galaxy S26, a dopiero później urządzenia takie jak rodzina Galaxy S25 oraz Z Fold/Flip 7 zyskają uaktualnienie. 

Większy komfort użytkowania powinien być standardem

Informator na pytanie, czy rozwiązanie trafi tylko do Chin, odpowiedział, że nowość powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników z całego świata. Wraz z zastosowaniem trybu ciemnego w ikonach aplikacji można zauważyć też, że same ikony są bardziej 3D niż wcześniej.

Już teraz wiele telefonów z Androidem potrafi dostosować ikony do wybranego trybu. Korzystanie z ciemnego, widząc jasne ikony, było co najmniej nienaturalne. Google miał też wprowadzić nowe zasady do sklepu Play, które wymagają od twórców aplikacji zezwolenia na zmianę kolorów ikon aplikacji. Na koniec dodam, że u największego konkurenta Samsunga, czyli Apple’a, opcja dostosowania ikon do trybu ciemnego została dodana już do systemu iOS 18 wydanego w ubiegłym roku.

To pozornie mała zmiana, ale znacząco poprawia komfort korzystania z telefonu - szczególnie w nocy i warunkach słabego oświetlenia.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
27.11.2025 18:12
Tagi: AndroidOne UISamsungSmartfonytryb ciemny
Najnowsze
18:01
Gamingowy komputer na Black Friday. Oto nasze 5 propozycji od HIRO
Aktualizacja: 2025-11-27T18:01:21+01:00
17:51
Android ma nowy tryb hotspotu WiFi. Błyskawica, działa ze wszystkim
Aktualizacja: 2025-11-27T17:51:33+01:00
17:31
Jakość zdjęć w smartfonie wystrzeli. Jest przełom w technologii
Aktualizacja: 2025-11-27T17:31:13+01:00
16:59
Polski anioł stróż na Bałtyku za miliard złotych. Budowa ruszyła
Aktualizacja: 2025-11-27T16:59:39+01:00
16:09
Narwal Flow taniej o 40%. Ten robot zrewolucjonizował mopowanie
Aktualizacja: 2025-11-27T16:09:59+01:00
15:55
Operatorzy na Black Friday. Darmowe GB i tańszy abonament do wzięcia
Aktualizacja: 2025-11-27T15:55:09+01:00
15:27
mObywatel z obowiązkową aktualizacją. Kwestie bezpieczeństwa
Aktualizacja: 2025-11-27T15:27:28+01:00
15:17
Dzisiaj gramy w grę z buta. Kapitalny pomysł, chcę to
Aktualizacja: 2025-11-27T15:17:22+01:00
13:51
Jaki smart prezent dla partnera lub rodzica wybrać? Sprawdź promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-27T13:51:27+01:00
13:45
Brakuje mi już słów na Facebooka. To straszne, jak nakręca znieczulicę
Aktualizacja: 2025-11-27T13:45:26+01:00
13:18
Kawaleria powietrzna ma nowe śmigłowce. Te piękne maszyny powstają w Polsce
Aktualizacja: 2025-11-27T13:18:36+01:00
11:36
Marsjańskie diabły pyłowe mają sekret. Usłyszeliśmy je pierwszy raz w dziejach
Aktualizacja: 2025-11-27T11:36:39+01:00
11:14
RegioJet ma problem z nową trasą w Polsce. Czesi zaliczają wtopę
Aktualizacja: 2025-11-27T11:14:34+01:00
10:29
Idzie paczkowy armagedon. Mówią, co zrobili, żebyś dostał przesyłkę
Aktualizacja: 2025-11-27T10:29:12+01:00
9:58
Rosjanin wpadł w ręce polskich służb. Hakował sklepy z... TIR-a
Aktualizacja: 2025-11-27T09:58:44+01:00
9:55
Black Friday 2025: najlepsze promocje na elektronikę. Wybraliśmy hity
Aktualizacja: 2025-11-27T09:55:15+01:00
9:19
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-27T09:19:33+01:00
9:03
Polska tonie w śmieciach. Jest bardzo źle
Aktualizacja: 2025-11-27T09:03:08+01:00
9:00
Słuchawki Made for iPhone. Które modele Bowers & Wilkins mają certyfikat MFi i co to oznacza?
Aktualizacja: 2025-11-27T09:00:45+01:00
8:01
Unia chce twardego zakazu social mediów dla nieletnich. Nadchodzi trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2025-11-27T08:01:28+01:00
7:34
Sklepy internetowe wygryzają galerie handlowe. Spadki są dramatyczne
Aktualizacja: 2025-11-27T07:34:57+01:00
7:00
"Promki na Black Friday nie istnieją"? To zobacz te okazje na Allegro
Aktualizacja: 2025-11-27T07:00:00+01:00
6:17
Gwiazda z fałszywą metryką kręci się podejrzanie szybko. Nie powinna
Aktualizacja: 2025-11-27T06:17:42+01:00
6:13
Łazik na Marsie trafił na kosmiczny skarb. Pierwsza taka sytuacja w historii
Aktualizacja: 2025-11-27T06:13:00+01:00
6:11
Koniec z groszówkami? Nawet prezydent ma dość słynnego pytania
Aktualizacja: 2025-11-27T06:11:00+01:00
6:04
Nie chcą masztu koło domu. Głowa pęka, ale nie od promieniowania
Aktualizacja: 2025-11-27T06:04:00+01:00
6:00
Kometa 3I/Atlas rozbudziła nadzieje. Ruszyły zakłady, czy odkryjemy obcych
Aktualizacja: 2025-11-27T06:00:00+01:00
21:03
YouTube wyświetli to, co naprawdę chcesz oglądać. Szok i niedowierzanie
Aktualizacja: 2025-11-26T21:03:23+01:00
20:00
Polacy płacą mobilnie na potęgę. Reszta Europy w szoku
Aktualizacja: 2025-11-26T20:00:12+01:00
19:11
Polska szykuje się do nowego rodzaju wojny Generał mówi, na czym będzie polegała
Aktualizacja: 2025-11-26T19:11:27+01:00
18:48
Death Stranding 2 bez kupowania PlayStation. Modlitwy wysłuchane
Aktualizacja: 2025-11-26T18:48:46+01:00
18:08
Windows 11 z łatwiejszymi aktualizacjami. Poszli po rozum do głowy
Aktualizacja: 2025-11-26T18:08:25+01:00
18:00
Black Friday z Teufel: pięć okazji dla tych, którzy naprawdę lubią słuchać
Aktualizacja: 2025-11-26T18:00:13+01:00
17:17
Koniec roamingu krajowego w Play. Co dostaniemy w zamian?
Aktualizacja: 2025-11-26T17:17:57+01:00
16:48
Telewizory na Black Friday 2025. Uważaj na to, za co płacisz
Aktualizacja: 2025-11-26T16:48:47+01:00
16:30
Wielki dzień Marynarki Wojennej. Polska kupuje trzy okręty podwodne
Aktualizacja: 2025-11-26T16:30:16+01:00
16:24
Samolot LOT wypadł z pasa startowego. Niezwykle groźna sytuacja
Aktualizacja: 2025-11-26T16:24:43+01:00
15:54
Black Friday z Dyson. Najlepsze oferty króla AGD
Aktualizacja: 2025-11-26T15:54:32+01:00
15:33
Zmiana w doładowaniach Orange. Już nie będziesz ograniczany
Aktualizacja: 2025-11-26T15:33:04+01:00
14:58
Apple wraca na tron. Takiej sytuacji nie było od 14 lat
Aktualizacja: 2025-11-26T14:58:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA