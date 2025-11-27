Telefony Samsunga ze świetną zmianą. Galaxy w końcu w czerni

Ładowanie...

Nowość ma dotyczyć trybu ciemnego, który wreszcie zamieni większość elementów interfejsu na czarne (lub szare). W One UI 8.5 pojawi się możliwość zamiany ikon z jasnych na ciemne. Pokazano, jak ma to wyglądać w praktyce.

Tryb ciemny One UI 8.5 dostosuje ikony oraz elementy interfejsu

To nie tak, że na smartfonach Samsunga w ogóle nie było możliwości zastosowania ciemnych ikon ekranu. Dotychczas wymagało to skorzystania z dodatkowego oprogramowania pozwalającego zmienić motyw na własny. Otwartość Androida tutaj oczywiście pomogła, ale lepiej, gdyby ikony dostosowały się do trybu ciemnego automatycznie.

W One UI 8.5 Samsung wreszcie o tym pomyślał. Krótki materiał wideo opublikowany przez użytkownika X o nicku Galaxy Techie pokazuje, że w nowej aktualizacji ikony są automatycznie dopasowywane do trybu. Jeśli korzystamy z jasnego, te pozostają domyślne, a jeśli aktywujemy tryb ciemny - zamieniają się na czarno-szare.

Rozwiązanie obecnie wpływa jednak tylko na określone ikony - głównie aplikacji systemowych Samsunga. Wdrożenie zatem jeszcze nie jest idealne, ale tego powinniśmy się spodziewać po wczesnych wersjach. Pamiętajmy, że nakładka One UI 8.5 wciąż jest w fazie tworzenia i nawet nie została wprowadzona do publicznych testów.

Na premierę, gdy One UI 8.5 trafi już na pierwsze telefony, efekt może być znacznie lepszy. Mówi się, że oprogramowanie trafi na rynek wraz z serią Samsung Galaxy S26, a dopiero później urządzenia takie jak rodzina Galaxy S25 oraz Z Fold/Flip 7 zyskają uaktualnienie.

Większy komfort użytkowania powinien być standardem

Informator na pytanie, czy rozwiązanie trafi tylko do Chin, odpowiedział, że nowość powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników z całego świata. Wraz z zastosowaniem trybu ciemnego w ikonach aplikacji można zauważyć też, że same ikony są bardziej 3D niż wcześniej.

Już teraz wiele telefonów z Androidem potrafi dostosować ikony do wybranego trybu. Korzystanie z ciemnego, widząc jasne ikony, było co najmniej nienaturalne. Google miał też wprowadzić nowe zasady do sklepu Play, które wymagają od twórców aplikacji zezwolenia na zmianę kolorów ikon aplikacji. Na koniec dodam, że u największego konkurenta Samsunga, czyli Apple’a, opcja dostosowania ikon do trybu ciemnego została dodana już do systemu iOS 18 wydanego w ubiegłym roku.

To pozornie mała zmiana, ale znacząco poprawia komfort korzystania z telefonu - szczególnie w nocy i warunkach słabego oświetlenia.

Albert Żurek 27.11.2025 18:12

