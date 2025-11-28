Black Friday na Geekbuying.pl: oto najgorętsze oferty w świetnych cenach

Ładowanie...

Black Friday to najgorętszy moment zakupowy w całym roku, a Geekbuying.pl po raz kolejny przygotował kampanię, którą śmiało można nazwać jedną z najatrakcyjniejszych w polskiej części internetu. Promocje obejmują nie tylko znaczne obniżki cen, ale i kupony rabatowe działające w całym sklepie, błyskawiczne Flash Deals z limitowaną liczbą sztuk oraz przeceny marek, które w Europie cieszą się rosnącą popularnością. Kampania została zaplanowana tak, by objąć szerokie kategorie: od hulajnóg i rowerów elektrycznych, przez ekspresy do kawy, sprzęt fitness, elektronikę komputerową, monitory gamingowe, aż po drukarki 3D, projektory i urządzenia do majsterkowania.

Warto podkreślić, że wszystkie oferty obowiązują na platformie Geekbuying.pl, działającej w Polsce od 2016 roku. Sklep współpracuje bezpośrednio z takimi markami jak Roborock, Jimmy, Kugoo, Eleglide, Tronsmart, WalkingPad, Anycubic, FIIDO czy Engwe, dzięki czemu często jako pierwszy wprowadza ich nowe modele do sprzedaży w Europie - i to w wyjątkowo konkurencyjnych cenach.

Black Friday 2025 na Geekbuying

Black Friday 2025 na Geekbuying to mieszanka dużych rabatów, kuponów sklepowych o wartości sięgającej nawet kilkudziesięciu euro, wyjątkowych Flash Deals trwających zaledwie kilka godzin oraz promocji podzielonych na główne kategorie: elektryczna mobilność, RTV i audio, fitness, gaming & PC, smart home, sprzęt warsztatowy oraz druk 3D. Dzięki temu łatwo znaleźć realne okazje, a nie zwykłe kosmetyczne obniżki. Oferta jest dodatkowo wsparta europejską obsługą posprzedażową, 14-dniowym zwrotem, gwarancją do 2 lat oraz szybką wysyłką z magazynów w UE. Link do oferty na Black Friday: TUTAJ.

Co więcej, z okazji Black Friday mamy dla was kilka kodów zniżkowych, które sprawiają, że promocje stają się jeszcze bardziej atrakcyjne.

Oto najciekawsze propozycje w tegorocznym Black Friday

Ausom L2 - hulajnoga, która pokazuje różnicę między “zwykłą” a “poważną” konstrukcją

Dwusilnikowa Ausom L2 to jedna z najciekawszych hulajnóg segmentu premium. Jej dwa silniki 800 W zapewniają dynamikę, z jaką nie mają szans typowe modele miejskie, a prędkość do 55 km/h i zasięg nawet 70 km pozwalają traktować ją jako pełnoprawny środek transportu. Rama z kutego aluminium, pełne zawieszenie i szerokie opony sprawiają, że hulajnoga zachowuje się stabilnie nawet na nierównych drogach, a tarcze hamulcowe połączone z E-ABS zapewniają skuteczne hamowanie. Elektroniczna blokada NFC i duży ekran LCD podkreślają, że to sprzęt opracowany z myślą o codziennym użytkowaniu. Cena na Black Friday: 2079 zł zamiast 3299 zł.

ROBORE CW1F - kompaktowa bieżnia z regulowanym nachyleniem, która zmieści się w każdym mieszkaniu

ROBORE CW1F została zaprojektowana z myślą o osobach, które chcą trenować w domu, ale nie mają miejsca na duże urządzenia. Mimo kompaktowych wymiarów oferuje nachylenie do 9 proc., prędkość do 12 km/h i cichy, bezszczotkowy silnik o mocy 2,5 KM. Bieżnia pracuje z głośnością poniżej 45 dB, co pozwala korzystać z niej nawet w mieszkaniach z cienkimi ścianami. 7-warstwowy pas biegowy o długości 90 cm i udźwig do 136 kg zapewniają stabilny trening, a składana konstrukcja umożliwia wsunięcie urządzenia pod łóżko czy biurko. To idealny wybór dla osób pracujących zdalnie lub chcących zwiększyć dzienną aktywność bez zajmowania przestrzeni. Cena: 639 zł zamiast 729 zł.

HiBREW H13 - solidny ekspres z ekranem dotykowym

Ekspres do kawy HiBREW H13 wyróżnia się podwójnym systemem bojlerów, kontrolą PID i elementami grzewczymi, które utrzymują stabilną temperaturę. W połączeniu z grupą zaparzającą 58 mm ekspres oferuje możliwości, których zwykle nie znajdziemy w tej półce cenowej. Dotykowy ekran pozwala precyzyjnie ustawić temperaturę, preinfuzję i objętość napoju, a ustawienia można zapisać jako własne profile. Urządzenie parzy espresso, americano, black coffee i cold brew, a trójotworowa dysza pary radzi sobie zarówno z gęstą mikropianką, jak i delikatną pianką mleczną. Stalowy korpus i drewniana dźwignia nadają mu solidnego charakteru. Cena: 799 zł zamiast 1089 zł.

Aoseed X-Maker Joy - drukarka 3D dla dzieci, która naprawdę zachęca do kreatywności

Aoseed X-Maker Joy została stworzona jako pierwszy, bezpieczny i intuicyjny sprzęt dla młodych użytkowników. Drukarka korzysta z w pełni zamkniętej obudowy, co minimalizuje ryzyko kontaktu z gorącymi elementami, a sterowanie odbywa się przez aplikację z prostym, przyjaznym dzieciom interfejsem i obsługą głosową AI. Dostęp do ponad 1500 projektów tematycznych pozwala rozpocząć zabawę od razu, a precyzja druku 0,05 mm oraz prędkość do 200 mm/s oznaczają, że efekty wyglądają jak z „dorosłego” urządzenia. Wbudowana kamera umożliwia monitorowanie procesu i tworzenie filmów poklatkowych, a łączność WiFi pozwala uruchomić wydruk niemal jednym kliknięciem. Kosztuje 799 zł zamiast 1069 zł.

ETOE E3 Pro - projektor, który zmieni salon w prywatne kino

ETOE E3 Pro łączy natywną rozdzielczość 1080p i jasność 600 ANSI z dekodowaniem 4K oraz wbudowanym systemem Google TV. Dzięki temu od razu po podłączeniu zyskujemy dostęp do Netflixa, HBO Max, YouTube, Prime Video i ponad dziewięciu tysięcy aplikacji. Automatyczna regulacja ostrości i Keystone pozwalają ustawić idealny obraz bez wysiłku, a zoom cyfrowy ułatwia dopasowanie wielkości projekcji. Wbudowane głośniki stereo 2×10 W i zamknięty moduł optyczny, chroniący przed kurzem, sprawiają, że projektor nadaje się zarówno do filmów, seriali, jak i gier. Cena: 639 zł zamiast 929 zł.

KTC H27E6 - monitor stworzony dla e-sportu, ale idealny też do pracy twórczej

KTC H27E6 to 27-calowy monitor 2K o częstotliwości odświeżania aż 320 Hz, który został opracowany z myślą o grach FPS. Panel Fast IPS oferuje czas reakcji 1 ms i szerokie kąty widzenia, a pełne pokrycie sRGB i blisko 100% DCI-P3 umożliwia wykorzystanie go również do montażu wideo, retuszu zdjęć czy projektowania. Certyfikacja HDR400 podnosi jakość obrazu, a biały design i w pełni regulowany stojak czynią z H27E6 sprzęt dopasowany zarówno do stanowisk gamingowych, jak i profesjonalnych. Porty HDMI 2.1 i DP 1.4 pozwalają uzyskać pełne 320 Hz w 1440p także na nowoczesnych komputerach. Kosztuje 969 zł zamiast 1469 zł.

MINIX Z150-0dB - mini komputer, który pracuje w absolutnej ciszy

MINIX Z150-0dB wyróżnia się pasywnym chłodzeniem - nie ma w nim żadnego wentylatora, co oznacza pracę z „hałasem” na poziomie 0 dB. To świetny wybór do domu, biura, biblioteki albo jako centrum multimedialne w salonie. Procesor Intel N150 zapewnia zauważalnie wyższą wydajność niż popularne układy N100 i N95, a 16 GB RAM i szybki dysk NVMe 512 GB gwarantują płynność zarówno w pracy biurowej, jak i podczas odtwarzania materiałów w 4K. Komputer oferuje łączność WiFi 6, Bluetooth 5.2 oraz Ethernet 2.5G, a dwa złącza HDMI obsługują jednoczesny obraz 4K@60 Hz. System Windows 11 Pro jest preinstalowany i gotowy do użycia od razu po wyjęciu sprzętu z pudełka. Kosztuje 1019 zł.

Mecpow X4 Pro - grawerka laserowa 40 W z kamerą, dla wymagających użytkowników

Mecpow X4 Pro to najbardziej zaawansowane urządzenie w zestawieniu. Laser 40 W pozwala ciąć materiały o grubości, z którą nie radzą sobie typowe grawerki hobbystyczne - drewno do 25 mm, akryl do 30 mm czy cienką stal. Tryb 20 W zwiększa precyzję przy grawerowaniu detali, a prędkość pracy sięgająca 30 000 mm/min pozwala wykonywać nawet duże projekty w krótkim czasie. Wbudowana kamera umożliwia podgląd, precyzyjne pozycjonowanie, autofokus i nagrywanie procesów, co znakomicie sprawdza się przy seryjnej produkcji lub personalizacji przedmiotów.

Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa Klasy 1 FDA, ma pełną osłonę chroniącą przed światłem lasera, czujnik płomienia, wykrywanie przechylenia i system stopu przy otwarciu pokrywy. Wspomaganie powietrzem o wydajności 30 L/min zwiększa jakość cięcia, a duży obszar roboczy 400×398 mm pozwala realizować profesjonalne projekty. Cena spadła z 4099 zł do 2849 zł.

Takie okazje prędko się nie powtórzą!

Mikołaj Adamczuk 28.11.2025 08:30

