REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Przymierzają, a potem kupują w sieci. Sklep się wkurzył i chce zapłaty

Wchodzisz, przymierzasz, potwierdzasz, że pasuje jak ulał i… wychodzisz, bo w internecie jest taniej. Sklep chce ukrócić takie praktyki.

Adam Bednarek
galerie handlowe
REKLAMA

Sklep Tuttu poinformował, że od tego sezonu "przymiarka i dopasowanie butów skiturowych będą możliwe po zakupie bonu podarunkowego o wartości 100 zł".

W ostatnich sezonach zauważyliśmy, że część odwiedzających korzysta z naszej wiedzy i magazynu, jednak zakupu dokonuje poza naszym sklepem – wyjaśnia sklep w facebookowym komunikacie.

REKLAMA

Święte prawo klienta, żachną się niektórzy, argumentując, że to logiczne: kupuje się tam, gdzie się to bardziej opłaca. Sklep dopowiada jednak, że w przypadku butów skiturowych przymiarka to coś więcej niż włożenie stopy i sprawdzenie, czy nic nie uwiera.

To często kilkadziesiąt minut rozmowy o sposobie użytkowania, plusach i minusach różnych konstrukcji, konfiguracjach, kompatybilności z wiązaniami oraz o technice jazdy. To czas, zaplecze i kompetencje, które budujemy od lat – opisano.

A co, jeśli mimo szczerych chęci klientów i sprzedających nie uda się znaleźć idealnego modelu? Stówka nie przepada. Można ją wykorzystać na inne zakupy. Czyli sklep poświęcając czas i wiedzę pracowników nie zostaje z niczym. A konsumenci muszą być bardzo zdecydowani.

Coś za coś – można powiedzieć. W tym przypadku mamy do czynienia ze specyficznymi, bo specjalistycznymi zakupami, które faktycznie wymagają czasu i uwagi. Tyle że ten proceder funkcjonuje też w wielu innych sklepach i branżach.

Zainteresowani produktem sprawdzają rzecz stacjonarnie, a potem robią zakupy w sieci

Od lat narzekają na to choćby właściciele małych księgarni, którzy cenowo nie są w stanie konkurować z molochami. Niejednokrotnie zwracali uwagę, że odwiedzający przeglądali tytuły, a potem nawet na oczach pracowników fotografowali książki, które wpadły im w oko. Do zakupów dochodziło już w internecie.

Rękę przykładały do tego nie tylko duże, bezduszne korporacje, ale nawet same wydawnictwa, które na swoich stronach sprzedają nowości dużo taniej niż wynosi cena okładkowa. Każdy ciągnie w swoją stronę, co jest logiczne. W tym łańcuchu pokarmowym małe księgarnie są na najsłabszej pozycji, a przecież również pełnią bardzo ważną funkcję. Są chwalone za klimat, wiedzę czy pasję właścicieli, ale tymi pochwałami trudno opłaca się rachunki. Małe księgarnie ledwo wiążą koniec z końcem albo po prostu upadają. Internet jest gwoździem do ich trumny.

Obwinianie klientów, którzy tak robią, nie jest oczywiście najlepszym wyjściem. W przypadku książek mamy problem systemowy. Od lat głośno mówi się o konieczności wprowadzenia jednolitej ceny książek.

Widzimy wyraźną potrzebę zlikwidowania nadmiernych rabatów w obrocie książką pomiędzy wydawcami, hurtownikami oraz księgarzami i innymi detalistami. Uważamy, że głównym czynnikiem, który spycha mniejsze podmioty w branży – przede wszystkim księgarnie – na margines działalności lub wręcz wyklucza je z obiegu gospodarczego, jest coraz bardziej rozchwiana praktyka rabatowa prowadzona przez poszczególne podmioty, często pod wpływem i presją największych detalistów na rynku. Mechanizmy te ostatecznie nie sprzyjają rozwojowi branży i utrwalają złe nawyki i patologiczne biznesowo zachowania w coraz szerszych kręgach dystrybucji. Sytuacja na rynku książki wpływa negatywnie na politykę państwa w zakresie dbałości o wzrost czytelnictwa – apelowało Porozumienie Wydawców Książek – Związku Pracodawców.

Na ten problem w końcu zwróciło uwagę Ministerstwo Kultury. Ustawa o ochronie rynku książki ma opierać się m.in. właśnie na jednakowej cenie książki, która obowiązywać będzie przez 12 miesięcy.

Nowe przepisy sprawią, że książki przestaną być jedynym towarem, który już od pierwszego dnia sprzedaży może być oferowany w obniżonej cenie. Rozwiązanie to ma na celu wyrównanie szans na rynku, by małe księgarnie i niezależni dystrybutorzy nie byli wypierani przez duże sieci handlowe – wyjaśniał resort.

Inna sprawa, że kupujący coraz częściej nie potrzebują sklepów stacjonarnych

Można zamówić kilka rzeczy w różnych rozmiarach, a później zwrócić te, które nie pasują. I nie trzeba nawet płacić, bo można skorzystać z odroczonych płatności. Ze statystyk wynika, że liczba klientów mocno spadła, podobnie jak liczba wizyt oraz częstotliwość odwiedzania galerii handlowych.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Adam Bednarek
28.11.2025 13:51
Tagi: E-handelhandelsklepySklepy internetowezakupyZakupy online
Najnowsze
13:15
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty na Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-28T13:15:36+01:00
12:51
Sprzęty Apple taniej na Black Friday. Wreszcie sensowne okazje
Aktualizacja: 2025-11-28T12:51:48+01:00
12:47
Genialna promocja na szczoteczki. Piękne zęby za pół ceny
Aktualizacja: 2025-11-28T12:47:07+01:00
12:45
Biedronka ma sposób na system kaucyjny. Jest nowa opcja
Aktualizacja: 2025-11-28T12:45:26+01:00
12:39
Wiedźmin 3 za 10 zł. Tak spełnisz swój obowiązek
Aktualizacja: 2025-11-28T12:39:02+01:00
11:39
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T11:39:01+01:00
11:16
Odpalił Dooma na drukarce paragonów. Absurd, ale jaki cudowny
Aktualizacja: 2025-11-28T11:16:16+01:00
10:54
Promocje do 60 proc. Duże rabaty na projektory, odkurzacze, roboty i zegarki na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T10:54:13+01:00
10:45
Black Friday 2025: najlepsze promocje na elektronikę. Wybraliśmy hity
Aktualizacja: 2025-11-28T10:45:06+01:00
10:33
3I/Atlas wypuści satelity w pobliżu Jowisza? ONZ monitoruje lot komety
Aktualizacja: 2025-11-28T10:33:51+01:00
10:08
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-28T10:08:54+01:00
9:49
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:03+01:00
9:32
Ta kamera zawsze chroni twój samochód. Nawet, kiedy nie jedziesz
Aktualizacja: 2025-11-28T09:32:03+01:00
9:06
Unia szykuje bat na oszustów w internecie. Wpadniesz w sidła, bank zwróci pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-28T09:06:19+01:00
8:30
Black Friday na Geekbuying.pl: oto najgorętsze oferty w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-28T08:30:48+01:00
8:15
Finał Black Weeks na Allegro. Na piątek dowieźli prawdziwe perełki
Aktualizacja: 2025-11-28T08:15:00+01:00
7:39
Konkurent Thermomiksa jeszcze nie był tak tani. Pędzę do Lidla
Aktualizacja: 2025-11-28T07:39:47+01:00
7:34
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-28T07:34:19+01:00
7:30
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-28T07:30:04+01:00
6:45
Nintendo Switch 2 jeszcze nie był tak tani. Gracze rzucili się na okazję
Aktualizacja: 2025-11-28T06:45:00+01:00
6:16
Okazało się, że diamenty to sensory kwantowe. Przełom pod mikroskopem
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:32+01:00
6:16
Policja ma laboratorium w kontenerze. Śmiejesz się, to zobacz co w środku
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:11+01:00
6:12
Kepler-56 pożarł własną planetę. Kanibal grasuje wśród gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-28T06:12:00+01:00
5:41
Znalazł tunel łączący czarne dziury. Broni go matematyka
Aktualizacja: 2025-11-28T05:41:49+01:00
20:56
Zrobili lokalizator dla całej rodziny. iOS? Android? Bez znaczenia
Aktualizacja: 2025-11-27T20:56:38+01:00
20:50
My tu gadu gadu, a ja tęsknię za GG. Messenger mnie wkurza
Aktualizacja: 2025-11-27T20:50:56+01:00
20:23
Czemu nie zainstalujesz Windowsa 11? Pół miliarda osób na nie
Aktualizacja: 2025-11-27T20:23:26+01:00
20:11
Bateria 10 000 mAh w smartfonie tuż tuż. Ci producenci są najbliżej
Aktualizacja: 2025-11-27T20:11:25+01:00
19:04
Zrobili zdjęcie, jak kurier z paczkami parkuje na chodniku. I się zaczęło
Aktualizacja: 2025-11-27T19:04:15+01:00
18:53
Mamy F35, nie mamy do nich rakiet. Kompromitujący stan się zmienia
Aktualizacja: 2025-11-27T18:53:45+01:00
18:12
Telefony Samsunga ze świetną zmianą. Galaxy w końcu w czerni
Aktualizacja: 2025-11-27T18:12:43+01:00
18:01
Gamingowy komputer na Black Friday. Oto nasze 5 propozycji od HIRO
Aktualizacja: 2025-11-27T18:01:21+01:00
17:51
Android ma nowy tryb hotspotu WiFi. Błyskawica, działa ze wszystkim
Aktualizacja: 2025-11-27T17:51:33+01:00
17:31
Jakość zdjęć w smartfonie wystrzeli. Jest przełom w technologii
Aktualizacja: 2025-11-27T17:31:13+01:00
16:59
Polski anioł stróż na Bałtyku za miliard złotych. Budowa ruszyła
Aktualizacja: 2025-11-27T16:59:39+01:00
16:09
Narwal Flow taniej o 40%. Ten robot zrewolucjonizował mopowanie
Aktualizacja: 2025-11-27T16:09:59+01:00
15:55
Operatorzy na Black Friday. Darmowe GB i tańszy abonament do wzięcia
Aktualizacja: 2025-11-27T15:55:09+01:00
15:27
mObywatel z obowiązkową aktualizacją. Kwestie bezpieczeństwa
Aktualizacja: 2025-11-27T15:27:28+01:00
15:17
Dzisiaj gramy w grę z buta. Kapitalny pomysł, chcę to
Aktualizacja: 2025-11-27T15:17:22+01:00
13:51
Jaki smart prezent dla partnera lub rodzica wybrać? Sprawdź promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-27T13:51:27+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA