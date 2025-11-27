Gamingowy komputer na Black Friday. Oto nasze propozycje od HIRO

Ładowanie...

Gamingowy komputer jest zawsze dobrym pomysłem i nie, nawet nie zapraszam do dyskusji. Nie dość, że nadaje się do absolutnie każdej pracy, niezależnie czy mówimy o typowo biurowej, czy o pracy z plikami multimedialnymi, to oferuje coś więcej. Na biurowym komputerze nie uruchomisz Cyberpunk 2077 na maksymalnych detalach, a ta sztuka uda ci się na gamingowym sprzęcie. Wybór takiego rozwiązania to trudna sztuka kompromisów, ale warto się pospieszyć.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia więc każdy zastanawia się, kiedy kupić sprzęt. Niektórzy robią to na Black Friday, inni na Cyber Monday, a jeszcze inni czekają na świąteczne promocje i wyprzedaże noworoczne. W tym roku zadanie jest ułatwione ze względu na nieciekawą sytuację na rynku pamięci RAM, która powoduje rosnące ceny komputerów. Obecnie każdego dnia cena kości RAM wzrasta o kilka procent, a na horyzoncie nie widać perspektyw na poprawę sytuacji. Nakładają się na to następujące zwykle z końcem roku wzmożone zakupy biznesu, w tym roku spotęgowane potrzebą aktualizacji Windowsa. Nie będzie przesadą, jeżeli napiszę, że to prawdopodobnie ostatni dzwonek, żeby kupić komputer gamingowy w rozsądnej cenie.

A jaki wybrać? Przygotowałem pięć najlepszych propozycji od uznanej marki gamingowej HIRO. Jeżeli chociaż trochę interesujesz się gamingiem lub esportem, to na pewno widziałeś logo marki przy najważniejszych wydarzeniach gamingowych w kraju. Jej komputery zyskały certyfikację oraz stanowiły oficjalne zestawy turniejowe takich wydarzeń jak Intel Extreme Masters, Poznań Game Arena czy Pasha Gaming Camp. Wybór HIRO to gwarancja najwyższej jakości w dobrej cenie.

Propozycja na start, czyli HIRO Gamer, Ultra 5 225F, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 1TB SSD, WiFi, Windows 11

Najważniejsza informacja - ma podświetlenie RGB, więc jest pełnoprawnym komputerem gamingowym, a na poważnie - ten zawodnik ma wszystkie atuty, żeby zapewnić dużo radości. W zgrabnej i nowoczesnej obudowie zamknięto podzespoły, które może nie są najmocniejsze na rynku, ale za to stanowią doskonały kompromis pomiędzy ceną a wydajnością. Producent zdecydował się na użycie 10-rdzeniowego procesora Intel Core Ultra 5 z maksymalnym taktowaniem 4,9 GHz. W połączeniu z 16 GB RAM o taktowaniu 6000 MHz pozwala na zapewnienie wydajności wystarczającej do komfortowego grania w popularne tytuły.

Karta graficzna GeForce RTX 5060 z 8 GB pamięci pozwala czerpać z korzyści dostarczanych przez najnowszą architekturę Blackwell. Mowa o Ray Tracingu, DLSS 4, czy chociażby wykorzystaniu funkcji AI do upłynniania obrazu. Nie jest to demon wydajności, ale pozwoli na bezstresowe granie w najnowsze produkcje na średnim poziomie detali i z wysoką liczbą FPS. Można powiedzieć, że to rozsądna propozycja dla każdego, kto chce mieć możliwość grania, ale jednocześnie nie zamierza przeznaczać na ten cel wielokrotności swojej pensji.

Jestem fanem designu obudowy od HIRO, bo łączy w sobie nutkę elegancji z lekkim szaleństwem podświetlenia RGB, które musi się znaleźć w komputerze gamingowym. Po prostu.

Komputer gamingowy HIRO Gamer, Ultra 5 225F, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 1TB SSD, WiFi, Windows 11 kupisz za 4760 zł.

Propozycja na mocnych podzespołach: HIRO AirFrame, Ryzen 7 9800X3D, RTX 5080 16GB, 32GB RAM, 2TB SSD, Windows 11

Ten wydajnościowy potwór powstał dla wszystkich tych, którzy wolą procesory od AMD. Topowy Ryzen 7 9800X3D zapewnia wydajność, która imponuje na każdym kroku. 8 rdzeni, 16 wątków i częstotliwość taktowania do 5,2 GHz czyni z niego niezawodne narzędzie dla każdego gracza. Procesor wykorzystuje zaawansowaną architekturę Zen 5 stworzoną na potrzeby tych, którzy wymagają od swojego sprzętu efektywności. Oferuje większą wydajność podczas grania i używania aplikacji przy jednoczesnym niższym poborze mocy.

Grafika to potężny GeForce RTX 5080 z 16 GB pamięci, który powstał po to, żeby przesuwać granicę jakości wyświetlanych treści. Nie ma gry, która wyglądałyby źle na tej karcie. Najnowsza architektura Blackwell plus obsługa sprzętowego Ray Tracingu najnowszej generacji i wydajny DLSS 4 to cechy wyróżniające tę kartę graficzną. Wisienką na torcie jest możliwość korzystania ze wszystkich zdobyczy AI, niezależnie czy mówimy o tworzeniu treści, graniu czy przetwarzaniu wideo. To wydajnościowy potwór.

Całość ukryta jest w zaawansowanej obudowie o znakomitym AirFlow. Znajdziemy tu między innymi uchylane z obu stron szyby obudowy, innowacyjną organizację okablowania po zewnętrznej stronie płyty głównej, co zapewnia perfekcyjny przepływ powietrza wewnątrz komputera. Miłym akcentem customizacyjnym jest wymienny przedni panel obudowy. W zestawie z komputerem otrzymujemy dwa warianty, co pozwoli nam na zmianę wyglądu w trakcie roku.

HIRO AirFrame, Ryzen 7 9800X3D, RTX 5080 16GB, 32GB RAM, 2TB SSD, Windows 11 może być wasz za 11 820 zł.

Taki powinien być komputer gamingowy: HIRO Aurora, Ultra 9 285F, RTX 5080 16GB, 32GB RAM, 1TB SSD, WiFi, Windows 11

Na widok tego komputera moje serce zaczęło mocniej bić, a ja zacząłem się zastanawiać, czy uda mi się wygospodarować trochę miejsca w pokoju pod nowe stanowisko gamingowe pracy. HIRO Aurora wygląda fenomenalnie, a do tego ma potężne podzespoły, które gwarantują granie w najwyższej jakości. Tu nie ma miejsca na kompromisy, komputer jest urządzeniem klasy premium z wydajnym chłodzeniem, które sprawia, że nawet najwyższe ustawienia graficzne nie są problemem.

Procesor to potężny Intel Core Ultra 9 285F z 24 rdzeniami (8 rdzeni wydajnościowych, 16 rdzeni efektywnościowych) i taką samą liczbą wątków. Technologia Intel Turbo Boost pozwala osiągnąć maksymalne taktowanie na poziomie 5,7 GHz, co gwarantuje płynne działanie aplikacji i gier. Zastosowana architektura hybrydowa umożliwia inteligentne rozdzielanie zadań pomiędzy rdzenie, co zwiększa szybkość i efektywność pracy. Towarzyszy mu 32 GB pamięci RAM o maksymalnym taktowaniu 6000 MHz, a nie muszę mówić, że teraz taka kość jest warta swojej wagi w złocie.

Karta graficzna nie bierze jeńców. GeForce RTX 5080 z 16 GB pamięci potrafi wycisnąć z każdej gry maksimum możliwości. Nie ma produkcji, która byłaby wyzwaniem dla tego układu. Najnowsza architektura Blackwell, obsługa sprzętowego Ray Tracingu najnowszej generacji, DLSS 4 oraz obsługa wszystkich aktualnych zdobyczy AI - to cechy wyróżniające tę kartę graficzną. To prawdziwy układ dla graczy, którzy chcą mieć pewność, że ich ulubione produkcje będą wyglądać jak milion dolarów, a przede wszystkim będą działać płynnie, bez żadnych zacięć.

Potężne podzespoły zamknięte są w zgrabnej obudowie, która będzie ozdobą każdego pokoju gracza. Dodam tylko, że cztery wentylatory o średnicy 120 mm każdy są podświetlane, a to przecież jedna z najważniejszych funkcji komputera gamingowego.

Komputer gamingowy HIRO Aurora, Ultra 9 285F, RTX 5080 16GB, 32GB RAM, 1TB SSD, WiFi, Windows 11 może być twój za 12 750 zł.

Czasem trzeba wyjść na zewnątrz: Laptop gamingowy HIRO Y750 17,3'', 144Hz, i7-13620H, RTX 5050 8GB, 16GB RAM, 1TB SSD M.2, Windows 11

Znacie ten żarcik, co robić gracz, gdy rodzina każe mu wyjść na zewnątrz? Odłącza laptop i idzie pograć w parku. Żeby było to możliwe trzeba mieć ze sobą odpowiedni sprzęt, który będzie się nadawał również do mobilnego gamingu. I taki jest właśnie laptop HIRO Y750 z dużym ekranem o przekątnej 17,3 cala, rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli i częstotliwością odświeżania 144 Hz. Dzięki wąskim ramkom wokół wyświetlacza można się pochłonąć rozgrywce. Matryca IPS użyta w laptopie cechuje się bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów i wysoką częstotliwością odświeżania, co ma wpływ na płynność wyświetlanego obrazu. Ten laptop używa wydajnego 10-rdzeniowego procesora Intel Core i7 13. generacji. Oferuje duży wzrost wydajności względem poprzedniej generacji, a nowa hybrydowa architektura integrująca dwa rodzaje rdzeni zapewnia płynne działanie. Rdzenie wydajnościowe zapewniają wysoką wydajność podczas zadań jednowątkowych, a rdzenie energooszczędne zostały zoptymalizowane do pracy wielowątkowej.

Karta GeForce RTX 5050 obsługuje technologię DLSS 4, która dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych dostarcza wyższe FPS-y w grach, zapewnia mniejsze opóźnienia i większą jakość obrazu. Granie umili klawiatura podświetlana diodami RGB. Co więcej - układ podświetlenia jest edytowalny, więc każdy może dostosować go do własnych preferencji. Mocne głośniki sprawiają, że nawet gra bez słuchawek to czysta przyjemność.

HIRO Y750 to doskonały wybór dla wszystkich, którzy cenią sobie możliwość mobilnego grania z każdego miejsca na świecie. Wystarczy mieć dostęp do internetu i można śmigać. Laptop posiada zaawansowany system inteligentnego chłodzenia, który łączy niski poziom hałasu z wysoką sprawnością podzespołów.

Laptop gamingowy HIRO Y750 17,3'', 144Hz, i7-13620H, RTX 5050 8GB, 16GB RAM, 1TB SSD M.2, Windows 11 w ramach promocji Black Friday kosztuje 4850 zł.



Bonus dla tych, którzy szukają laptopa przede wszystkim do pracy! NTT System również w tej kategorii przewidziało ciekawą promocję - Laptop NTT® Book B15 15,6", Intel Core i5-1334U, 16GB RAM, 1TB SSD M.2, Windows 11

Witaj przybyszu, najwidoczniej zabłądziłeś w internecie, ale to nie szkodzi! Bo HIRO ma propozycję również dla tych, którzy nie chcą grać, a szukają komputera do pracy i zadań czysto rozrywkowych. Odpowiedzią jest seria notebooków NTT Book, która łączy w sobie niezawodność, wydajność i konkurencyjną cenę. Procesor Intel Core i5 13. generacji doskonale sprawdzi się w zadaniach biurowych, ale nawet obróbka prostych plików wideo nie będzie dla niego wyzwaniem. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM otrzymujemy laptop, który pozwoli również uruchomić mniej wymagające gry, bo przecież każdy czasem potrzebuje odpoczynku od tabelek w arkuszu kalkulacyjnym.

Wyróżnikiem notebooków NTT są ciche i wydajne wentylatory, które mają za zadanie zminimalizować szum towarzyszący pracy. Może wydawać się to mało ważne, ale z doświadczenia wiem jak bardzo ważna jest cisza w pracy. Notebook odznacza się solidnością wykonania. Bateria 53,35 Wh pozwala na wiele godzin pracy z dala od źródła prądu.

Laptop NTT® Book B15 15,6", Intel Core i5-1334U, 16GB RAM, 1TB SSD M.2, Windows 11 może być wasz już za 2840 zł

To nie koniec promocji

Pięć przygotowanych przez nas propozycji to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Do 1 grudnia trwa HIRO DAYS, w ramach których kupicie urządzenia i sprzęty przecenione nawet o 1000 zł. Pospieszcie się, bo czasu jest coraz mniej, a przecież zima to idealny czas do grania.

Paweł Grabowski 27.11.2025 18:01

Lokowanie produktu : HIRO

